Вселенський Патріарх та Предстоятель ПЦУ подякували Порошенку за зусилля задля отримання Томосу

У вівторок, 15 грудня, у річницю Об‘єднавчого Собору, на якому було проголошено створення об'єднаної Православної церкви України, відбулася розмова п’ятого президента Петра Порошенка зі Вселенським Патріархом Варфоломієм.

Як повідомили у пресслужбі партії "Європейська солідарність", Вселенський Патріарх подякував Порошенку за його особисту діяльність задля отримання Томосу, передав благословення і слова підтримки українському народу.

Зі свого боку Порошенко подякував Вселенському Патріарху за надання Українській церкві Патріаршого і Синодального Томосу про автокефалію (незалежність) і всі зусилля щодо її підтримки, зокрема визнання іншими автокефальними церквами-сестрами.

У промові після Подячного молебню у Софійському Соборі Предстоятель ПЦУ Митрополит Епіфаній також висловив подяку п’ятому президенту.

"Сьогодні я хочу висловити щиру подяку вам, Петре Олексійовичу. Тому що ви тоді справді доклали надзвичайних зусиль для того, щоб ця подія відбулася. І зараз ви не тільки вболіваєте, але і допомагаєте, і сприяєте для того, щоб українська церква далі розвивалася. Якщо ми будемо в єдності і надалі робити все від нас залежне, то побачимо, що Господь і надалі буде нас сподобляти все більше благословенних успіхів. Тому сьогодні бажаємо вам міцного здоров’я, сили і натхнення й надалі робити багато добрих і корисних справ для нашої української держави та нашої визнаної помісної Української Православної Церкви", – сказав він.

Зазначимо, раніше Порошенко заявив, що визнання ПЦУ світовим православ’ям триває, і принаймні ще дві церкви "знаходяться на дуже короткій відстані" до цього. За його словами, перешкодою є лише пандемія коронавірусу.

Нагадаємо: 15 грудня ПЦУ відзначає другу річницю своєї появи. Цього дня у 2018 році, на об'єднавчому Соборі в Софії Київській, була створена автокефальна Українська православна церква під егідою Вселенського патріархату.

За два роки ПЦУ визнали 4 помісні церкви. Так, Православна Церква Еллади визнала ПЦУ як незалежну, рівноправну сестру в родині помісних православних церков.

Також Синод Кіпрської Православної Церкви підтримав рішення Блаженнішого Архієпископа Нової Юстиніани і всього Кіпру Хризостома II про визнання автокефалії ПЦУ.

Найстаріший після Вселенського Патріархату Олександрійський патріарх офіційно визнав автокефальну ПЦУ.

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