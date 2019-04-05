"Все законно!" У Зеленського прояснили скандал у "день тиші"

В команді кандидата у президенти Володимира Зеленського вважають правомірною агітацією, яка транслювалася на каналі 1+1 перед виборами у "день тиші".

Про це розповіла радник з правових питань Зеленського Ірина Венедиктова, зазначено у програмі "Схеми".

"Якщо будемо говорити про "день тиші" на "1+1", давайте згадаємо "день тиші" з молебнем за єдність України, який виконував чинний президент", — зазначила вона.

Венедиктова вважає, що молебень президента Петра Порошенка біля київського пам'ятника святому рівноапостольному князю Володимиру Великому та трансляція передач "95-го кварталу" — це "рівнозначні події".

"Я сприймаю це правильно, бо інакше в нашій ситуації діяти неможливо. Все — в рамках закону", — наголосила радник Зеленського.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 30 березня, у так званий "день тиші" перед виборами президента України в поліцію надійшло 159 заяв про порушення виборчого законодавства.

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