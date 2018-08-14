"Все вже зроблено": Ющенко дав конкретний прогноз щодо Томосу

Третій президент України Віктор Ющенко впевнений, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Українській православній церкві автокефалію, оскільки для цього є всі підстави.

"Томос ми отримаємо, звичайно. Проведено кілька церковних нарад, затверджений порядок дня собору, проведений Всесвітній православний собор, ухвалені відповідні рішення. Щоправда, 4 патріархи з 15 на ньому не з'явилися, на чолі з російським", - заявив він у інтерв'ю "Українській правді".

Екс-президент наголосив, що наразі загрози розколу у православній церкві, "типу формування слов'янської церковної позиції", вже немає.

"У Константинопольського патріарха сьогодні руки розв'язані. Все, що потрібно було зробити для консолідації світового православ'я, зроблено. Всі процедурні питання проведені", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада його підтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Томос Української православної церкви вже у поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Української православної церкви може бути розглянуто у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.