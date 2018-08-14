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"Все вже зроблено": Ющенко дав конкретний прогноз щодо Томосу

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Третій президент України Віктор Ющенко впевнений, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Українській православній церкві автокефалію, оскільки для цього є всі підстави.

"Томос ми отримаємо, звичайно. Проведено кілька церковних нарад, затверджений порядок дня собору, проведений Всесвітній православний собор, ухвалені відповідні рішення. Щоправда, 4 патріархи з 15 на ньому не з'явилися, на чолі з російським", - заявив він у інтерв'ю "Українській правді".

Екс-президент наголосив, що наразі загрози розколу у православній церкві, "типу формування слов'янської церковної позиції", вже немає.

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"У Константинопольського патріарха сьогодні руки розв'язані. Все, що потрібно було зробити для консолідації світового православ'я, зроблено. Всі процедурні питання проведені", - додав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 17 квітня президент України Петро Порошенко анонсував створення єдиної української церкви. За його словами, єпископи УПЦ КП підписали звернення до Вселенського Патріарха про надання Томосу нової Української православної автокефальної церкви.

18 квітня ієрархи УПЦ КП і УАПЦ офіційно передали президенту звернення до Патріарха Варфоломія. 19 квітня Верховна Рада його підтримала.

Раніше предстоятель УПЦ КП Філарет заявив, що Вселенський патріарх Варфоломій надасть Томос Української православної церкви вже у поточному році.

В кінці липня з'явилася інформація, що питання про надання автокефалії Української православної церкви може бути розглянуто у вересні на зборах Константинопольської Патріархії.

Особа
Віктор Ющенко
Місце
Україна
Об'єкти
єдина церкваУПЦ КПУПЦ МПКонстантинопольський патріархат
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Луговской Николай
Луговской Николай
Ющенко принимает желаемое за действительное... Религия сегодня-это хороший и легальный бизнес. Полетит глава РПЦ,любитель мальчиков,к Варфоломею,а уж там как карта ляжет-уж дюже хитрый сей жук Кирюша! Хорошая пословица "Цыплят по осени считают!", Вот и "посчитаем",после визита этого прохвоста от РПЦ.
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Ильчук Андрей
Ильчук Андрей
Луговской Николай, так ведь томос так и насчитали, просто припомнили манкуртам орды москве всех их художества, вот и накопилось
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Ш. Олег
Ш. Олег
Для довгого й щасливого життя подружжя зроблено вже практично все - весiльний одяг, шикарний ресторан, затишна квартирка у центрi Києва, ба! - навiть iм'я для першої дитини (а це обов'язково буде хлопчик) - про все подбав турботливий наречений… Залишилася неiстотна дрiбниця -отримати згоду молодої. :)
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Гость
Гость
сссаной тряпкой по гнилой морде Юща хрясь ))), термос вам, не томас ))),
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9
1 из 4 ответов | показать все
Гость
Гость
Ильчук Андрей, свинота, ты такая ущербная, у тебя "дом" из навоза и земляной пол, крыша из соломы ))), селюки, вы такие смешные ))))
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