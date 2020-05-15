У нас уже достаточно давно все против всех. Bellum omnium contra omnes. И сейчас все продолжается. Каждый сам за себя. Или клан за клан. Единицы за идею и толпы за прибыль. И видно, что всё еще отсутствует желание попробовать иную модель поведения. А так хочется увидеть, как, например, большинство украинского политикума объединяется во имя перспектив Украины. Хотя давайте честно признаем, что большинство тех, кто сегодня сидит на Банковой, в ВР и в Кабмине не знают что значит "перспективы Украины " и абсолютно не знакомы с понятием принципами управления государства. Зато уже познакомились с такими понятиями, как отстаивание интересов олигархов, продажа голосований, доплаты в конвертах и схемы. Так с кем из них объединяться и для чего?

Да, я понимаю, что объединение усилий необходимо для возрождения государства, как системы защиты и гарантии прав и свобод граждан. Я согласен, что в этом варианте каждый в отдельности или какая-то группа может проиграть или что-то потерять, но страна от этого может выиграть. Особенно если действительно появится синергия в достижении результата направленного на построение сильного государства и зрелого общества. Но можно оставить все, как есть. И тогда высока вероятность появления новой Югославии. Вернее того, что стало с Югославией. Понимают это немногие, а вот ощутить на себе последствия могут все. Но даже высокая вероятность повторения югославского сценария, который возможен не только при внешнем вмешательстве, но и крайне реален при поддержке внутренних политических элит, не останавливает тех, кто уже не видит себя вне политики, а политику давно уже воспринимают, как источник своего обогащения.

В итоге наше разочарованное, уставшее общество готово произвести замену политических элит на кого-угодно. Люди соглашаются отдать свои голоса за тех, у кого нет знаний, опыта или команды. За тех, кого они не знают, но готовы наделить надеждой на способность изменить их жизнь к лучшему. И то, что это невозможно в краткосрочной перспективе большинство граждан Украины не смущает. Они хотят изменений не понимая главного, что количество не перейдёт в качество, если не изменится

Но к сожалению эта прямая форма протеста общества по-прежнему не воспринимается большинством политиков, как предупреждение, и они продолжают следовать привычной модели поведения. Все по Гоббсу - Все против всех. И почти каждый из украинских политиков бьётся лишь за свои интересы. Или интересы ФПГ стоящих за ними. А кто будет так же биться за интересы государства и общества? Ведь Томас Гоббс еще в 17 веке писал о том, как решается эта проблема. Он рассматривал государство, как результат договора между людьми, который может положить конец естественному догосударственному состоянию "войны всех против всех". И отправной точкой должен стать новый общественный договор. Это значит, что люди признают власть государства, подчиняются ему и передают часть своих суверенных прав, а государство гарантирует им соблюдение законов, обеспечивает их права и свободы.

К сожалению вождизм, личные амбиции, корыстолюбие или личная глупость не позволяют большинству украинских политиков осознать это и измениться. Часто за красивыми и правильными словами по-прежнему скрываются личные интересы и задачи поставленные олигархами. Если так и останется, то это является предпосылкой для кардинального изменения политического ландшафта в Украине. Причина очень простая. Люди, хотят жить и работать дома, как в Европе, а не пахать в Европе и тосковать о доме и родных в Украине. И они надеются на то, что новые политики могут им это обеспечить. А политики часто готовы пообещать все во имя власти, но попав во власть они не только не понимают, как выполнить все обещанное ими ранее, но даже не пытаются начать реализовывать то, что помогло им стать частью руководства страной. И эта ловушка крайне опасна. Потому, что разочарование действиями безответственных политиков приведёт не просто к очередному Майдану, а к тектоническим потрясениям, которые могут уничтожить наше государство, как это уже произошло 100 лет назад.

Напоминаю, что разобщение, персональные амбиции и пресловутая война всех против всех привела тогда к катастрофе, последствия которой мы расхлёбываем и сегодня. Именно осознание этой опасности помноженное на усилия России по реализации этого сценария и мотивирует меня пытаться достучаться до активной и сознательной части общества. Потерю государственности нам не простят ни современники, ни потомки. А восстановить ее будет кране сложно, а может и невозможно. Цените то, что у нас есть. Берегите Украину. Не на словах. На деле.

И запомните, что в реальной жизни Авгиевы конюшни невозможно быстро и эффективно очистить от всего накопившегося дерьма. Такое мог сделать лишь Геракл в Мифах Древней Греции, а мы живем в Украине. В реальном мире, а не в мифических сказаниях. Поэтому не ждите лёгких и быстрых изменений. Но это не значит, что нужно смириться и принять наши проблемы, как неизменную константу. Нет! Наоборот, необходимо откинуть в сторону иллюзии и прекратив заниматься самообманом, объединить усилия и закатав рукава работать для достижения поставленных целей. Именно новый общественный договор должен стать базисом для этого. Других вариантов для сохранения Украины и построения сильного государства у нас просто нет. И если политики его не предлагают и не планируют исполнять, то их место на политической свалке, вне зависимости от того новое или старое это политическое лицо. Государство Украина надо строить практически с нуля и без консолидации усилий и объединения разобщенных слоев граждан - это невозможно. И времени у нас все меньше...