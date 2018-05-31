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"Все погано": ЗМІ назвали ім'я нового куратора України замість Суркова

5.3тЧитати новину російською

На місце помічника президента Росії з питань України та СНД Владислава Суркова можуть призначити нинішнього постпреда у Приволзькому федеральному окрузі Михайла Бабича.

Як повідомляє "Коммерсант" із посиланням на джерела, його кандидатура є найбільш вірогідною.

"У разі, якщо пан Сурков піде, близький до Кремля співрозмовник найбільш імовірним кандидатом на його місце називає нинішнього повпреда у ПФО Михайла Бабича. Втім, зазначає він, на пост куратора України можуть призначити і силовика: такий варіант можна буде розглядати як знак того, що "на українському напрямку все погано", - повідомляє видання.

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Михайло Бабич

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'явилася інформація, що Сурков може потрапити до в'язниці. Це станеться в разі, якщо екс-ватажок терористів "ЛНР" Ігор Плотницький дасть на нього свідчення.

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "Обозреватель".

Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Владислав СурковВолодимир Путін
Місце
РосіяМосква
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