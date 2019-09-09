Все почалося зі дзвінка: у Зеленського розкрили деталі обміну полоненими

Обмін полоненими між Україною і Росією проходив під особистим контролем глави держави Володимира Зеленського.

Про це в інтерв'ю "Українській правді" розповів помічник президента Андрій Єрмак, який очолював робочу групу, що займалася питаннями обміну полонених.

"Ми весь цей місяць важко працювали. Все відбувалося під особистим контролем президента. Звільненню було виділено щодня декілька годин зборів, розмов і так далі. Постійно ми були на зв'язку – вночі й уранці. І президент всім цим процесом безпосередньо займався, керував. З деталями був обізнаний", – повідомив він.

Чиновник зазначив, що президент із командою зробили все можливе, щоб звільнити ту кількість людей, про яку домовилися Зеленський і Путін.

"Я можу сказати тільки так: в кожному окремому випадку це була окрема процедура. Вважаю, що конструктивний діалог, який склався між нами, дав можливість цьому звільненню здійснитися", – додав він.

Єрмак також розповів, що в процесі переговорів Росія не намагалася міняти тактику поведінки. Спочатку 7 серпня була телефонна розмова між двома президентами, а після почалася робота робочих груп.

Обмін полоненими

"Все труднощі стосувалися винятково юридичних процедур. Також вони були в тому, що люди, які утримувалися на території РФ, перебували в різних містах. Їх усіх треба було звести і так далі. Тобто змін у домовленостях ніяких не було. Все, про що домовився президент під час телефонної розмови, було здійснено", – поділився він.

Помічник президента також розкрив деякі деталі розмови Путіна і Зеленського. Єрмак акцентував на тому, що глава нашої держави говорив на рівних із главою Кремля.

"За той термін, який бачу, а я буваю на багатьох переговорах, позиція нашого президента, ставлення до нього, його вміння вести переговори – не передбачають, щоб хтось із ним поводився неввічливо. Це була рівна розмова двох президентів", – підсумував Єрмак.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 вересня Росія і Україна провели довгоочікуваний обмін полоненими за формулою 35 на 35.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся