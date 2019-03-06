НАТО виконує свої обіцянки: озвучений оптимістичний прогноз для України

НАТО не грає ніякої лобістичної ролі в питанні вступу України до складу Альянсу. Це питання вибору кожної країни, і ніхто в НАТО не може сказати, коли Україна стане його частиною.

Але все йде в потрібному напрямку, адже Україна — активний і дуже близький партнер НАТО. До неї є багато поваги, сторони щодня на зв'язку, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL екс-директор інформбюро НАТО в Москві Роберт Пшель.

"Прагнення України в НАТО існує декілька років. Але перш за все це питання потрібно продискутувати в самій Україні, і НАТО не грає тут ніякої лобістичної ролі. Ми не ведемо таких компаній. Це питання вибору кожної країни. До України в нас багато поваги за її участь у багатьох операціях у Косово і в Афганістані, в силах швидкого реагування. Україна — дуже активний і дуже близький нам партнер. Ми кожного дня на зв'язку. Все йде в потрібному напрямку", — запевнив Пшель.

Україна і НАТО argumentua.com

За його словами, нині ніхто не може сказати, скільки часу займе процес вступу України в Альянс.

"Потрібно працювати далі. НАТО допомагає Україні в реформах системи оборони. Це різні програми, трастфонди, військово-медичні центри. У нас є велике розуміння становища, в якому перебуває Україна щодо Криму, східної її частини. Всі наші союзники використовують всі можливості, щоб нагадати російським колегам про звільнення українських моряків і суден. Нагадаю ще, що 11 років тому ми говорили, що Північна Македонія повинна сидіти за столом НАТО, як тільки вирішить питання про іменування країни. І сьогодні вона тут. Якщо все буде так надалі, НАТО свої обіцянки завжди виконує", — нагадав чиновник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, генерал США розкритикував НАТО через дії щодо Криму.

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