"Врятував Україну від Росії": Foreign Policy назвали слабкі й сильні сторони Порошенка

За п'ять років президентства Петра Порошенка Україна змінилася на краще більше, ніж за попередні 25 років.

Незважаючи на численну критику та певні недоліки, країна під його керівництвом змогла домогтися колосальних результатів після Революції Гідності, пише Foreign Policy.

"Україна зараз набагато краща, ніж була у 2013 році, одразу після Євромайдану. У той час проросійські сепаратисти погрожували захопити південно-східні області. Росія щойно окупувала Крим. Російська армія, здавалося, була готова почати повномасштабне вторгнення в Україну. ВВП України наближалося до радикального штопору, який знизив його майже на чверть за два роки. Урядова система була розшматована, армія і спецслужби були пронизані російськими агентами, а глибоко укорінена корупція режиму Януковича завдала неймовірної шкоди економіці і суспільству. Україна, можливо, опинилася на межі краху. Вже не так", — йдеться у статті.

Петро Порошенко

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Незважаючи на те, що Крим все ще втрачений, адміністрація Порошенка, підкреслюють західні журналісти, створила армію і боролася з росіянами та їхніми довіреними особами в глухому куті на сході Донбасу.

Крім того, за Порошенка був покладений початок реформи поліції і оптимізації роботи СБУ, розвинені великі політичні, дипломатичні, культурні та економічні зв'язки із Заходом.

В економічному плані він вирішив проблему банківського сектору, стабілізував валюту і раціоналізував ціни на енергоносії. Все це відповідало вимогам Міжнародного валютного фонду.

Не менш важливими досягненнями Порошенка на Заході вважають реформи освіти і медицини, а також просування української культури.

"Він виділив мільйони доларів на відновлення зруйнованої інфраструктури України і забезпечення енергетичної незалежності країни. Він передав повноваження і ресурси місцевим органам влади. Все, що потрібно, — це пройтися будь-якою українською вулицею, щоб побачити позитивні зміни. Не менш важливо, що в Україні відбулися такі колосальні зміни, не відступаючи від демократії і прав людини. Дійсно, за будь-якими показниками Україна є стабільною, демократією, яка функціонує, з високим ступенем свободи слова та зібрань і дуже низьким рівнем екстремізму й нетерпимості", — пишуть у статті.

Крім того, на Заході високо оцінили той факт, що в Україні функціонує ринкова економіка. "Безумовно, країна ще не ідеальна, а політика і економіка все ще надають перевагу олігархам із високим рівнем статків. Проте з огляду на тривожні антидемократичні, антиринкові й популістські тенденції в інших країнах Європи, Україна виглядає цілком здоровою — набагато більш "європейською" порівняно з іншими", — зазначається в матеріалі.

Утім головною заслугою Порошенка автори статті вважають порятунок України від Росії. Незважаючи на те, що він став на шлях вічної ворожнечі з російським президентом Володимиром Путіним, у той же час Порошенку вдалося твердо поставити свою країну на шлях прозахідної інтеграції і реформ.

Зауважимо, що за всіх заслуг чинного президента України, на Заході не залишили без уваги і слабкі сторони його політики. У статті наголошується, що Порошенка справедливо критикують за те, що йому не вдалося притягнути до відповідальності жодну з минулих або нинішніх еліт країни за їхні посадові злочини за Януковича.

Петро Порошенко

"Хоча шахраї залишаються на свободі, Порошенко багато зробив для скорочення інституційних і структурних джерел корупції. В авторитетному дослідженні, проведеному київським Інститутом економічних досліджень та політичних консультацій, йдеться, що "сукупний економічний ефект від боротьби з корупцією становить майже 6% ВВП" — приблизно $6 мільярдів. Не дивно, що Україна підвищила рейтинг Світового банку щодо легкості ведення бізнесу, що прямі іноземні інвестиції приходять у норму, а сектор інформаційних технологій перебуває на підйомі", — пишуть журналісти.

Вони також оцінили особливий підхід Порошенка до боротьби з корупцією. У статті йдеться про те, що президент України розуміє, що єдиний спосіб перетворити українську економіку і позбавити її від бід корупції — це усунути інституційні та структурні стимули, які роблять корупцію природним явищем.

"Порошенко справедливо вважає, що інституційні зміни набагато ефективніші для викорінення корупції, ніж засудження жменьки злочинців. Водночас він явно прорахувався, вважаючи, що після Євромайдану Україна буде терпіти тривалу безкарність корумпованих еліт. Зрештою, корупція Януковича стала однією з найважливіших рушійних сил революції 2013 року. В цьому сенсі стратегія Порошенка могла бути чудовою як засіб для реформ, але жахливою як засіб для переобрання", — резюмували в статті.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко в лютому підписав закон, який закріплює в Конституції України курс країни в ЄС і НАТО. Так, президент гарантує незворотність європейської та євроатлантичної інтеграції України й обіцяє подати заявку на членство в Європейському союзі і отримати план дій щодо членства в НАТО не пізніше 2023 року.

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