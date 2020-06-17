Врятувати російськомовного президента Зеленського: місія Путіна-Медведчука?!

Микола Томенко Політика 12:34, 17.06.2020

Представники Путіна в Україні – Медведчук і К. посилили на всіх своїх медіа-ресурсах інформаційно-пропагандистську кампанію нинішньої версії “Российского мира Сталина-Путина”.

Перше завдання цієї пропагандистської місії Путіна-Медведчука – це захист сталінської версії “монополії на перемогу Росії у 2 світовій війні”. Якщо порівняти зміст дво-місячної політичної реклами ОПЗЖ на своїх каналах, то вона слово в слово повторює ідеологічні зміни до Конституції Росії, якими прикривається проект закріплення “вічного Путіна” на 5 і 6 терміни Президенства до 2036 року. Тут чуємо, а там читаємо: “Российская федерация…обеспечивает защиту исторической памяти. Умалчивание значение подвига народа при защите Отечества не допускается”. ( стаття 67-1).Не здивуюся й коли канали кума Путіна почнуть пропагувати “Парад Радянсько-російської армії в Москві”, що відбудеться 24 червня.

Цинізм цієї політ-рекламної “любові до Советской армии” від ОПЗЖ ще й в тому, що головні фанати Радянської армії в ній не служили, бо мали судимості або були білобілетниками, або обкрадали справжніх героїв війни….

Друге завдання Путіна та його представників в Україні – “сохранение общероссийской культурной идентичности” (стаття 69 змін до Конституції Росії) та “русского языка как языка государствообразующего народа”(стаття 68).

Саме тому, нині активізувалася ще одна істерична кампанія Медведчука і його каналів на тему:

“врятувати російськомовних громадян й бідного російськомовного Президента Зеленського”.

Складається враження, що в Україні ловлять на вулицях російськомовних громадян і саджають до в`язниць. А Президента Зеленського, певно, катують,щоб він виступав державною мовою.

Насправді ж вимоги до знання державної мови поширюються на державну службу, освіту, медіа, а не на приватне життя громадян.

Нагадаю також, що в багатьох країн світу без знання мови держави заборонено навіть голосувати на виборах.

А наші фанати Путінської Росії хочуть керувати Україною, ділити бюджет України й водночас, зневажати нашу мову, історію, традиції?!

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