ВРУ зібралася змінити бюджет і збільшити штрафи за неносіння масок. Онлайн-трансляція

У вівторок, 3 листопада, Верховна Рада запланувала засідання, аби розглянути питання бюджету-2020, зміни до закону про судоустрій і статус суддів, а також щодо посилення покарання для громадян за недотримання правил карантину через пандемію.

Засідання, на якому зареєструвалося 242 парламентарів, розпочалося о 10:00 із виступів представників фракцій і груп, потім нардепи перейшли до розгляду десятків питань. Порядок денний було оприлюднено на сайті ВРУ (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Зауважимо, що після виступів представників депутатських фракцій та груп Рада заслухала міністра охорони здоров’я Максима Степанова щодо поточної ситуації у країні, пов’язаної з COVID-19.

У першому й другому читанні парламентарі розглянуть декілька ключових законопроєктів:

про внесення змін до Закону України "Про судоустрій і статус суддів" щодо територіальної юрисдикції місцевих судів на території України до ухвалення закону щодо зміни системи місцевих судів на території України у зв'язку із утворенням (ліквідацією) районів;

про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо права фізичної особи на зміну по батькові (друге читання);

про внесення змін до Закону України "Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях" щодо допуску дізнавачів, слідчих та прокурорів до району здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях (друге читання із скороченням строку підготовки);

про внесення змін до Закону України "Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення" щодо запобігання поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19). Йдеться, зокрема, і про можливе збільшення штрафів за неносіння захисної маски ;

про обмеження обігу пластикових пакетів на території України.

За деякими даними, Верховна Рада також може змінити порядок денний через розгляд законопроєкту президента Володимира Зеленського, згідно з яким мають припинитися повноваження всіх суддів Конституційного суду України.

Як повідомляв OBOZREVATEL: