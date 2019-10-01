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1 жовтня • оновлено в 22:10
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ВРосії назвали головну умову допомоги США Україні

1.8т Читати матеріал російською

Російський політик Леонід Гозман заявив про те, що допомога США Україні багато в чому залежатиме від дій українського уряду.

"Є дуже важливий момент – щоб ви пред'являли успіхи, success stories", – сказав він в інтерв'ю OBOZREVATEL.

В контексті відставки спецпредставника США в Україні Курта Волкера він зауважив: "Звичайно, фігура представника США вкрай важлива, але, перш за все, важлива позиція його роботодавця – президента".

"Що стосується позиції Трампа, то, думаю, він розуміє, що мир на умовах Путіна не вигідний західній спільноті, зокрема, Сполученим Штатам. Тому я думаю, що ця позиція залишиться", – сказав політик.

Президент Зеленський виступає в Генеральній асамблеї ООН

Президент Зеленський виступає в Генеральній асамблеї ООН

Офіційний сайт президента України

Він назвав й інші чинники, що визначають підтримку України Заходом. Один з них – "образ цієї війни в очах американської еліти". "Тут важливо донести до них, наскільки агресивна Росія. Ваші представники і співчуваючі вам люди це роблять – про злочини і порушення з нашого боку вони розповідають американському суспільству", – визнав Гозман.

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Ще один важливий фактор, на його думку, полягає в успіхах України, зокрема, в боротьбі з корупцією.

"Я знаю, що претензії до президента Петра Порошенка багато в чому були пов'язані з тим, що він недостатньо боровся з корупцією. Звучали звинувачення і в його особистій корумпованості. Цілком можливо, що це неправда, і я хотів би вірити, що це неправда. Але perception is reality, "сприйняття – це реальність". Тому вкрай важливо, чи зможе президент Зеленський переконати американське суспільство, американські еліти в тому, що він рухається в правильному напрямку, що він дійсно робить для цього все", – підкреслив політик.

"Якщо цей образ виникне, то вам допомагатимуть незалежно від того, кого призначать представником Сполучених Штатів. Насправді, будуть чи не будуть вам допомагати США, багато в чому залежить від уряду України", – підсумував він.

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Як писав OBOZREVATEL, 27 вересня, після оприлюднення стенограми розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського, Курт Волкер заявив про свою відставку. Рішення про звільнення, за даними журналістів, політик прийняв тому, що став однією з ключових персон у скандалі навколо скарги розвідника на телефонну розмову Трампа і Зеленського.

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Ексклюзив Російсько-український конфлікт
Особи
Леонід Гозман Курт Волкер Дональд Трамп Володимир Зеленський
Місце
Україна
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Федоров Федор
Федоров Федор
С каких пор это кривое ебобо стало "российским политиком"?
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Loskutov Виталий
Loskutov Виталий
Ну слава богу, успокоил.
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Борисс Робот
Борисс Робот
Loskutov Виталий, а таблетки не помогали...???
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