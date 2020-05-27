Они пустые и тупые, как барабан.

Карантин послабляют.

12-го послабили.

25-го послабили.

01-го ещё послабят.

Уже и поезда запускают, и в садики пускают, и пляжи открывают.

Но.

Они продлили запрет на экспорт из страны ассортимента от вируса ещё на месяц.

Спрашивается - НАХ*Я.

Это вместо того, чтобы сейчас срочно открыть экспорт из Украины товаров защиты и дать нашим многочисленным цехам заработать валюту.

Китай.

На этом вовремя открытом экспорте в разгар вируса заработал на десятилетие вперёд.

Когда надо было запрещать в феврале экспорт - вы сопли жевали.

Когда теперь надо срочно открыть экспорт - вы опять в соплях.

Отвечаю - они вредители.

Вот смотрите

Китай в разгар карантине сидел дома - на экспорт защиты было Табу.

Но как только вирус начал отступать Китай тут же открыл границы и дал возможность своим производителям массово перенаправить ассортимент и продавать этот весь ассортимент по всему миру.

Март и апрель.

Там не экспортировали только тупые и ленивые.

В Украине на данный момент.

Тонны антисептиков лежат на складах производителей.

Сотни тысяч украинских марлевых и тряпичных масок готовы к отправке.

Экраны на лицо и очки на глаза готовы делать десятками тысяч в сутки.

Костюмы наладили шить в любых модификациях.

Украинский бизнес за эти два месяца научился производить реальный коронавирусный ассортимент.

Так дайте же им это хоть куда-то продать.

Украинский бюджет у них не берет, в коммерции избыток - так откройте экспорт. Это будет стабильная работа на ближайшие месяцы для десятков тысяч людей.

Кричу уже месяц.

Начиная с майских коммерческий спрос на маски, антисептики, защитные костюмы, очки, экраны и все прочее внутри страны упал практически до нуля.

Полки забиты.

Рынок насытился.

Цены стабилизировались.

Люди научились использовать защиту экономно и многократно.

Ну с*ка.

Не надо вам ничего придумывать - берите и копируйте у тех, кто умнее вас.

Ещё в половине мира бушует вирус.

Спрос на этот ассортимент по миру высокий - цены у нас конкурентные.

Наши швейники.

Наши химики.

Наши мебельщики.

Наши предприниматели по всей стране.

Выжили. Вложились.

Наладили у себя производственные мощности.

Ну дайте же им заработать денег от сбыта на экспорт - это тебе и рабочие места, и занятость, и налоги, и валюта.

Понимаю.

Приятнее сидеть в большом кресле и продавать украинских заробитчан на экспорт.

Тупые и медленные вредители, не видящий дальше своего носа.