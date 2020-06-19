Впровадження електронного референдуму в Україні: Стефанчук назвав перешкоду

В Україні поки немає технологічної можливості для впровадження системи електронного референдуму.

Про це в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" заявив перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук (щоб подивитися відео доскрольте новину до кінця).

За його словами, такий референдум можливий тільки за дотримання певних умов. Зокрема, для цього формату потрібно мати відповідні технології і забезпечити певний рівень безпеки.

"Ніхто не буде проводити електронний референдум, тому що це питання вже не юридичне, а технологічне і безпеки. Поки не буде підтверджено на експертному рівні сертифікацію програми, її безпеку", – пояснив Стефанчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 18 червня монобільшість у Верховній Раді в першому читанні ухвалила законопроєкт "Про народовладдя через всеукраїнський референдум". "За" проголосували 252 народних депутати.