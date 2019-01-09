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''Впевнено рухаємося в Європу'': Порошенко показав дивовижну фотодобірку за 2018 рік

1.6тЧитати матеріал російською

Президент України Петро Порошенко поділився в мережі фотоспогадами за 2018 рік.

Відповідну добірку він опублікував у Twitter, подякувавши співвітчизникам і міжнародним партнерам за співпрацю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"2018-й був для нас дуже важливим. Він продемонстрував впевнений рух до Європи, і це підтвердили як наші міжнародні партнери, так і зміни, які відбулися всередині нашої країни", – написав президент.

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Петро Порошенко

Петро Порошенко

Петро і Мазепа

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Петро Порошенко та Ангела Меркель

Скріншот із відео

За його словами, спільна робота приведе до нових досягнень у майбутньому.

Користувачі у відповідь висловили подяку Порошенку за виконану працю. "Вам спасибі, пане президенте! Перемога точно буде за нами! Перемога там, де правда!" – написали в коментарях.

''Впевнено рухаємося в Європу'': Порошенко показав дивовижну фотодобірку за 2018 рік
''Впевнено рухаємося в Європу'': Порошенко показав дивовижну фотодобірку за 2018 рік

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко показав, як прожив насичений подіями 2018 рік.

Особи
Петро ПорошенкоАнгела Меркель
Місце
Україна
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
CARGO 100, угу, пипец... и безвиза не будет, и джавелины не дадут, и томоса не будет, и Украина уже 5 год замерзает без кацапского газа, а захарченко уже трижды "взял" Киев, Лондон и Рейкьявик...
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
ты сматри и мальчиков в животик не целуеть, кака путин-педофил! и семья в поряде, жена на месте, не то шо у ботоксного изгоя из кремлика...
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CARGO 100
CARGO 100
Ohremenko Andrey, да всё при нём, какой "базар", он то уже в Европе (Испании), только стране Украине пипец, не с той стороны в Европу движетесь, в отличие от гаранта своего ...
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CARGO 100
CARGO 100
На первом фото, это он на фоне газовой конфорки ?
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2 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
CARGO 100, ну судя по тому шо ты со своими кацапскими рахитами тут пасешься каждый день не вылезая, то пердаки кипят именно в кацапстане...
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CARGO 100
CARGO 100
Ohremenko Andrey, а пердаки только у вас с вашими заокеанскими "друзьями" почему то кипят ...
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