''Впевнено рухаємося в Європу'': Порошенко показав дивовижну фотодобірку за 2018 рік

Президент України Петро Порошенко поділився в мережі фотоспогадами за 2018 рік.

Відповідну добірку він опублікував у Twitter, подякувавши співвітчизникам і міжнародним партнерам за співпрацю. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"2018-й був для нас дуже важливим. Він продемонстрував впевнений рух до Європи, і це підтвердили як наші міжнародні партнери, так і зміни, які відбулися всередині нашої країни", – написав президент.

Петро Порошенко Петро і Мазепа

Петро Порошенко та Ангела Меркель Скріншот із відео

За його словами, спільна робота приведе до нових досягнень у майбутньому.

Користувачі у відповідь висловили подяку Порошенку за виконану працю. "Вам спасибі, пане президенте! Перемога точно буде за нами! Перемога там, де правда!" – написали в коментарях.

2018 й БУВ для нас дуже важлівім. ВІН продемонстрував впевнений рух до Європи, и це підтверділі як наші міжнародні партнери, так и Зміни, Які відбуліся Всередині Нашої країни. Усім подяка за Наші досягнення. Спільно працюймо заради майбутнього! А на згадку – підбірка фотоспогадів pic.twitter.com/X8VDqrQLHM - Петро Порошенко (@poroshenko) 9 січня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Порошенко показав, як прожив насичений подіями 2018 рік.