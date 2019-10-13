Вперше за 22 роки! Україна здобула яскраву перемогу в НАТО

Парламентська асамблея НАТО після зауважень української делегації відхилила суперечливу доповідь про застосування санкцій проти країн-агресорів.

Про це повідомляє прес-служба фракції "Слуга народу" в Facebook, пояснюючи, що яскраву перемогу Україна отримала вперше за 22 роки.

Україна здобула перемогу в НАТО

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну" , – сказав глава української делегації, народний депутат фракції Єгор Чернів.

З такими словами він виступив на Парламентській асамблеї НАТО. "Вітаємо українську делегацію", – написали у відомстві.

Українська делегація на ПА НАТО Фото: прес-служба "Слуга народу"

Як писав OBOZREVATEL:

Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про зміну тактики в питанні євроатлантичної інтеграції України.

Раніше народна депутатка від "Слуги народу" й глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

Незабаром вона виправдалася, мовляв, мала на увазі те, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, однак "нас там не чекають".

Президент України Володимир Зеленський на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та завив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом у сфері реалізації структурних реформ у секторі безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО.

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