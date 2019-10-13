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13 жовтня • оновлено в 12:03
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Вперше за 22 роки! Україна здобула яскраву перемогу в НАТО

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Парламентська асамблея НАТО після зауважень української делегації відхилила суперечливу доповідь про застосування санкцій проти країн-агресорів.

Про це повідомляє прес-служба фракції "Слуга народу" в Facebook, пояснюючи, що яскраву перемогу Україна отримала вперше за 22 роки.

Україна здобула перемогу в НАТО

Україна здобула перемогу в НАТО

"Ми наполягаємо на подовженні санкцій проти Росії, тому що це дієвий інструмент тиску на країну-агресора. Санкції мають накопичувальний ефект, вони обов’язково зіграють свою важливу роль щодо зміни режиму Путіна. В майбутньому це відкриє шлях до повернення окупованих Криму та Донбасу в Україну" , – сказав глава української делегації, народний депутат фракції Єгор Чернів.

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З такими словами він виступив на Парламентській асамблеї НАТО. "Вітаємо українську делегацію", – написали у відомстві.

Українська делегація на ПА НАТО

Українська делегація на ПА НАТО

Фото: прес-служба "Слуга народу"

Як писав OBOZREVATEL:

  • Віцепрем’єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитро Кулеба заявив про зміну тактики в питанні євроатлантичної інтеграції України.

  • Раніше народна депутатка від "Слуги народу" й глава комітету Ради з держбезпеки Ірина Верещук заявила, що Україні потрібно переглянути підхід до відносин із НАТО і відмовитися від вступу в Альянс.

  • Незабаром вона виправдалася, мовляв, мала на увазі те, що підтримує всі кроки, які наближають Україну до Північноатлантичного альянсу, однак "нас там не чекають".

  • Президент України Володимир Зеленський на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН зустрівся із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом та завив, що Україна продовжить активну взаємодію з Альянсом у сфері реалізації структурних реформ у секторі безпеки й оборони відповідно до стандартів НАТО.

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НАТО
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И снова проходил мимо
И снова проходил мимо
Ау, скакуны, какая связь между НАТО и санкциями?
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
В чем победа то? И когда НАТО накладывал ссанкции??? У НАТО нет этой функции. Вы чо там рогуляки, лишь бы стадом сфоткаться?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Какой бред...)))Вы там все идиоты или через одного??)))))))))))))))))России накакать...смачно...
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Сироткин Андрюха, собі на голову, бо ВИ ТОГО ВАРТІ!
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