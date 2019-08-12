Вперше за 20 років. Навіщо прем'єр Ізраїлю Нетаньяху їде до Києва

Після 20 річної перерви в Україну з офіційним візитом приїде прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

Крім вирішення міждержавних питань, його приїзд в Україну можна вважати частиною передвиборної кампанії напередодні дочасних парламентських виборів.

Які теми можуть підніматися під час його зустрічей в Києві, а також як фактор репатріантів з пострадянських республік використовується на ізраїльських виборах - розбирався OBOZREVATEL.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху

Прес-служба прем'єр-міністра Ізраїлю підтвердила, що 18 серпня відбудеться візит Беньяміна Нетаньяху в Україну.

Останній раз Нетаньяху був в Києві 20 років тому – в свою першу каденцію на посаді прем'єр-міністра, в березні 1999 року. Він довго не відповідав взаємністю на багаторазові візити українських політиків і їх запрошення відвідати Україну навіть після Революції Гідності в Україні в 2014 році. При цьому в Москву на зустрічі з Путіним Нетаньяху їздив регулярно, що пояснював необхідністю вирішувати проблеми в сусідній Сирії.

Очікувати проривних результатів від візиту ізраїльського прем'єра до Києва навряд чи варто. Однак навіть перший особистий контакт двох лідерів і обговорення проблем, що накопичилися може принести цілком несподівані результати.

Так, в планах у Нетаньяху зустріч з президентом Володимиром Зеленським, участь у поминальній церемонії за загиблими в Бабиному Яру і бесіда з громадськістю. Вже 19 серпня Нетаньяху повернеться до Ізраїлю.

Не заплановано підписання ніяких документів – найважливіший з них, Договір про зону вільної торгівлі між Україною та Ізраїлем, був ратифікований ще Верховною Радою минулого скликання і підписаний вже президентом Зеленським якраз напередодні (7 серпня).

Серед нагальних питань двостороннього співробітництва – припинення дискримінації українських громадян при перетині кордону з Ізраїлем, будівництво меморіального комплексу в Бабиному Яру в Києві.

У переліку питань для обговорення – також голосування в ООН по резолюціям, що становлять взаємний інтерес. Нагадаємо, Україна підтримала в 2016 році резолюцію Ради Безпеки ООН, яка вимагає від Ізраїлю припинити будівництво поселень на палестинських територіях. Ізраїль сприйняв позицію української делегації як недружній жест і відмовилися прийняти главу Кабміну Володимира Гройсмана. Візит тоді був перенесений.

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У свою чергу Київ може пригадати Нетаньяху неприєднання його країни до режиму міжнародних санкцій проти Росії за окупацію українських територій – Криму і Донбасу. Та й з визнанням Голодомору геноцидом ізраїльський Кнесет продовжує тягнути.

У закритій частині переговорів між лідерами країн можуть бути порушені питання військового співробітництва: спочатку воно було затьмарене відмовою Ізраїлю продавати Києву ударні БПЛА після нападу Росії – ймовірно, щоб не дратувати Кремль. Потім в Україні трапився скандал на конкурсі з переоснащення засобами зв'язку української армії – ізраїльська компанія Elbit програла турецькій Aselsan. Нетаньяху навіть особисто телефонував з цього приводу своєму колезі Володимиру Гройсману – і конкурс провели заново (правда, результат виявився таким же).

Також з упевненістю можна прогнозувати, що ізраїльський прем'єр озвучить прохання перенести посольство України з Тель-Авіва до Єрусалиму. Це питання чутливе для обох країн. З одного боку, для Ізраїлю це має найважливіше політичне й ідеологічне значення. З іншого – для України несе значні ризики: від конфлікту з арабським світом (можливе припинення підтримки української позиції більш ніж 50-ма країнами в ООН; припинення економічних контрактів з ними і т.п.) до проблем безпеки від радикальних ісламістів – для українців у всьому світі, а також для дипломатів і членів їх сімей в самому Ізраїлі. Не кажучи вже про дорожнечу самого переїзду.

Передвиборчий візит

Крім міждержавного аспекту для Нетаньяху цей візит має ще й суто внутрішньополітичне значення. Справа в тому, що 17 вересня 2019 року в Ізраїлі відбудуться дострокові парламентські вибори. Тому візит в Київ є частиною передвиборної кампанії ізраїльського прем'єр-міністра.

Цікаво, що попередні вибори відбулися лише кілька місяців тому – в квітні. Так що це найкоротша перерва між виборами і термін роботи 21 складу парламенту.

Не вдаючись глибоко в внутрішньопартійні розклади варто відзначити, що важливим фактором на цих виборах традиційно стануть голоси майже 500 тис емігрантів з держав колишнього СРСР. І зараз в Ізраїлі триває боротьба за їх підтримку на виборах між партіями Нетаньяху "Лікуд" і партією Авігдора Лібермана "Наш дім Ізраїль" (НДІ).

За опитуваннями минулих виборів, "російські" голоси дали партії Нетаньяху "Лікуд" біля 4 мандатів, і стільки ж НДІ. Тобто умовно "російська вулиця" розділяється приблизно навпіл.

Схилити на свою сторону російськомовних виборців, "відтягнувши" їх у партії НДІ, Нетаньяху намагається за допомогою ряду кроків. Так, призначений спеціальний радник у справах вихідців з колишнього СРСР Аріель Бульштейн. У російськомовних ЗМІ йде масова оплачена рекламна кампанія партій, їх лідерів і програм. Нетаньяху навіть зустрівся у неформальній обстановці в барі з 25 блогерами-вихідцями з колишнього СРСР.

Кульмінацією має стати приїзд до Ізраїлю Володимира Путіна якраз напередодні виборів до Кнесету – офіційно для участі у відкритті меморіалу пам'яті блокади Ленінграда. На думку ж ізраїльських ЗМІ, приїзд Путіна може додати голосів "Лікуду" – так як фігура Путіна популярна в середовищі репатріантів.

А поки з російської сторони немає офіційного підтвердження про участь російського президента в ізраїльській виборчої кампанії, величезний спільний портрет Путіна і Нетаньяху з'явився на будівлі штабу партії "Лікуд" в Тель-Авіві. Два політика потискують один одному руки з гаслом "Нетаньяху: в іншій лізі". А на іншій стороні будівлі висить схожий плакат, але там прем'єр Ізраїлю потискує руку уже президенту США Дональду Трампу. Такі плакати повторюють майже ідентичну рекламну кампанію, яка проводилася по всьому Ізраїлю під час підготовки до попередніх виборів в квітні 2019 року.

З українською (і умовно "проукраїнською") частиною ізраїльтян працює інша стратегія. Наприклад, Нетаньяху особисто зустрічав літак з Києва з 121 новими репатріантами і піднімався до них прямо на борт.

З нових передвиборчих стратегій – Нетаньяху приміряє роль миротворця між Україною і Росією. Так, на згаданій вище зустрічі з блогерами він пообіцяв, відповідаючи на питання журналіста Шимона Брімана, виступити в ролі посередника між Зеленським і Путіним. Якщо, звісно, буде таке прохання Києва.

У ізраїльського прем'єра з російським президентом постійний особистий і телефонний контакт. І теж – через війну, але тільки в Сирії.

Нетаньяху стане другим іноземним лідером, якого новий президент України Володимир Зеленський приймає в Києві. Але першим серйозним "важковаговиком" світової політики. Так що Києву по всіх позиціях варто готувати свою чітку і обґрунтовану позицію.

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