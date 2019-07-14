Вперше в Україні: ЦВК влаштувала справжню "революцію" перед виборами

Центральна виборча комісія вперше за всю історію виборів в Україні показала на своєму сайті фото всіх кандидатів у народні депутати, які балотуються у мажоритарних округах на позачергових виборах до Верховної Ради 2019.

Так, зараз на сайті комісії є знімки всіх 3082 претендентів на депутатські мандати, які балотуються в 199 мажоритарних округах. У русі "Чесно" вже назвали це справжнім проривом.

"Оприлюднення ЦВК фото кандидатів-мажоритарників – це справжня революція. Вперше виборець може побачити, хто бореться за його голос, не на ділянці в день голосування, а на екрані комп'ютера або смартфона. Але найголовніше, що тепер ми можемо ідентифікувати численних техкандидатів і "клонів" відомих кандидатів", – сказала координатор руху "Чесно" Віта Думанська.

Вибори в Україні Ілюстрація

Відзначається, що фото кандидатів зі списків також можуть з'явитися на сайті ЦВК.

Як повідомляв OBOZREVATEL, шостий апеляційний адміністративний суд зобов'язав Центральну виборчу комісію провести повторну жеребкування партій на позачергові вибори до Верховної Ради.

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