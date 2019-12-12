Вперше в Україні: ЦВК оприлюднила фото всіх кандидатів у нардепи

Вперше за часи незалежності України Центральна виборча комісія оприлюднила фото всіх кандидатів у народні депутати, які брали участь у позачергових парламентських виборах 2019 року за списками політичних партій.

Тепер українці зможуть побачити весь склад кандидатів-списочників у обличчя. Інформація була оприлюднена на сайті ЦВК.

Так, на загальний огляд було виставлено список тридцяти кандидатів, які балотувалися від "Партії Шарія".

Перша десятка "Партії Шарія" Сайт ЦВК

Перша десятка "Партії Шарія" Сайт ЦВК

Як стало відомо, 3/4 виборчої кампанії "Партії Шарія" профінансували жителі Харківщини.

Також на сайті ЦВК доступний список із 60 кандидатів від партії "Незалежність", головою якої є ексміністр внутрішніх справ України, колишній голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим за часів Віктора Януковича Анатолій Могильов.

Десятка партії "Незалежність" Сайт ЦВК

Десятка партії "Незалежність" Сайт ЦВК

Водночас раніше виборці могли побачити фото лише першої п'ятірки кандидатів від партії, та й те вже на виборчій дільниці.

Кандидати в народні депутати від ОТЗЖ Сайт ЦВК

Як повідомляв OBOZREVATEL, понедельник, 25 листопада, в Україні почався процес висування кандидатів на місцевих виборах 29 грудня 2019 року.

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