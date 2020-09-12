Вперше у Дніпрі на День міста відбувся парад комунальної техніки

У Дніпрі в День міста вперше відбувся парад комунальної техніки "Молодь за чистий Дніпро". Близько 60 машин всіх комунальних структур, а також авто спеціального призначення проїхали центральними вулицями міста до площі Героїв Майдану. Вів колону в першій машині заступник міського голови Михайло Лисенко. По завершенні параду він привітав містян зі святом, а також подякував всім працівникам комунальних служб за старанну роботу. Найкращі отримали відзнаки та подяки від міського голови Бориса Філатова.

"Парад дав можливість побачити всі ті машини, які щодня працюють у нашому місті. Серед них ті, які перевозять людей на роботу; ті, що прибирають вулиці та дороги в місті від пилу, сміття, а взимку від снігу; ті, які задіяні в будівництві доріг, роботі із мережами водопостачання, електромережами, спеціальна техніка тощо. Ба більше, під час параду було представлено дві унікальні машини: одна з них - єдина в Україні, інша – єдина в Європі, і обидві працюють у нашому місті. Сюди ми також привезли стару техніку, яка працювала в місті ще декілька років тому. Адже багато хто звикає, та думає, що в нас завжди була така нова та сучасна техніка. Ми хочемо, щоб дніпряни побачили контраст та більше цінували і берегли комунальне майно", - зазначила заступниця директора департаменту– начальниця управління молоді, позашкільної освіти та національно-патріотичного виховання Дар’я Біла.

Для розмалювання підготували стару вантажівку, яка колись була серед комунальної техніки міста. Дуже скоро городяни розмалювали її різними барвами.

"Я у захопленні! Мені так подобається все, що тут відбувається. Я вже посидів у машинах, а ось тепер вирішив розмалювати стару вантажівку. Це дуже весело", - поділився враженнями мешканець міста Володимир.

Близько 20 одиниць представленої на параді комунальної техніки залишили для презентації на площі Героїв Майдану. Більшість повернули на свої маршрути для роботи. Всім бажаючим під час виставки надали можливість посидіти в кабінах. Особливу радість від цього отримали діти.

"Я вже встиг посидіти за кермом автобуса та вантажівки, ось зараз хочу на екскаватор, а потім на снігоприбирач. Мені дуже подобаються всі машини, які тут є, особливо та, що прибирає сніг. Всі вони дуже корисні і допомагають людям у їхній роботі", - поділився враженнями 7-ми річний мешканець міста Єгор.

Дніпрянин Артем святкує День міста разом із родиною. Його двоє дітей сидять у кабіні прибиральної машини.

"Ідея показати техніку, яка працює в місті, мені дуже подобається. Ми щодня бачимо ці машини з вікна, коли йде прибирання вулиць, але ось так мати можливість посидіти в кабіні за кермом – це супер. До того ж це чудово, що вся вона оновлена. Нам є чим пишатися", - розповів городянин.

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