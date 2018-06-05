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"Вождь - це фюрер": Порошенко розповів, чому Росія напала на Україну

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Росія напала на Україну, тому що громадянам країни неприйнятна сама думка залишатися в рамках Радянського Союзу і Російської Імперії.

Про це розповів президент Петро Порошенко в інтерв'ю іспанській щоденній газеті El Paіs, зазначивши, що Йосип Сталін несе відповідальність за геноцид в країні.

"Сталін несе відповідальність за геноцид в Україні. Загинули вісім мільйонів осіб. Сталін був таким же тираном, як Гітлер. А тепер Росія зображує його в телевізійних програмах, біографіях, фільмах як героя нашого часу", - зазначив президент.

За його словами, цей факт є дуже небезпечним.

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El Paіs

"Росія напала на Україну саме тому, що нам є неприйнятною навіть думка залишатися в рамках Радянського Союзу або Російської імперії. Зверніть увагу на те, що (президент РФ Володимир. - Ред.) Путін вважає найбільшою трагедією двадцятого століття не Другу світову війну або Голокост, а розпад СРСР. На мою думку, головному редактору RT відомо, що слово "вождь" російською мовою тотожне німецькому "фюрер", - підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Порошенко розповів, чим є Європа для Росії.

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Теми
Російсько-український конфліктГолодомор в Україні
Особи
Петро ПорошенкоЙосип СталінАдольф Гітлер (Adolf Hitler)Володимир Путін
Місце
Україна
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