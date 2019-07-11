"Вожатий, подай піонера!" Геращенко назвала головні загрози нової Ради для України

Перший віцеспікер парламенту Ірина Геращенко назвала чотири головні загрози нової Верховної Ради України.

"Перше: до наступного парламенту зайде досить велика група політичних піонерів, які познайомляться одне з одним у сесійній залі. І вони там будуть як у тій грі: "Вожатий, вожатий, подай піонера!". При тому, що і вожатий – сама людина досить недосвідчена", – розповіла вона в інтерв'ю "Цензор.НЕТ".

На її думку, всі великі фракції, якщо вони не об'єднані навколо чогось, крім популярного бренду і прізвища, – схильні до великої небезпеки розповзання.

"Друга серйозна загроза – що до наступного парламенту зайде велика група політичних вовкодавів, які хочуть перегризти горло не стільки парламенту, скільки Україні. І ця проросійська колона буде досвідчена, цинічна, хитрощі в усіх бюрократичних нюансах роботи парламенту. На відміну від неофітів, яким знадобиться пара місяців для того, щоб зрозуміти, як працює ця структура", – продовжила Геращенко.

Ірина Геращенко

Третьою загрозою вона вважає однопартійну більшість. "Бо в Україні завжди був баланс політичних сил, здорової конкуренції. І цей баланс водночас допомагав, що називається, триматися берегів", – пояснила перший віце-спікер.

За її словами, ця безмежжя досить небезпечне не тільки для країни, для парламенту як інституції, а й для самої політичної сили, яка претендує на всю повноту влади.

Також Геращенко озвучила четверту загрозу для Ради. "Некомпетентність і популізм. Хіба цього мало?" – підсумувала вона.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Геращенко заявила, що до влади прийшли дальтоніки, які плутають чорне і біле, не вміють помічати очевидне.

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