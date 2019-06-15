Воювали на Донбасі: Росія відправила до Сербії десантників-"слов'ян"

У п'ятницю, 14 червня, в місті Панчево (Сербія) стартували міжнародні тактичні військові навчання "Слов'янська братство", мета яких — відпрацювання взаємодії в боротьбі з тероризмом.

Російська Федерація відправила 200 десантників Псковської десантно-штурмової дивізії, яка відома тим, що воювала на Донбасі на стороні терористів.

Як повідомили в прес-службі Міноборони РФ, в навчаннях, які триватимуть до 27 червня, також беруть участь 750 військовослужбовців Сербії і 60 білоруських десантників.

Масові заворушення в Косово novosti.rs

Відзначається, що в першій фазі маневрів відпрацьовуватимуться координація підрозділів і розробка завдань по контртерористичній тактиці.

Після ці навички будуть закріплені в ході активної фази навчань, в яку увійдуть десантування та навчальні стрільби.

24 червня на аеродромі Ковин, який знаходиться в 50 км від Белграда, в присутності журналістів будуть проведені показові виступи та виставка зброї.

У маневрах задіють понад 50 одиниць військової техніки, а також військово-транспортні літаки Іл-76МД.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Зіткнення сербського населення з поліцією республіки почалися 28 травня після того, як в північних муніципалітетах регіону заарештували щонайменше 13 сербів. Ті вийшли на вулиці і стали зводити барикади.

Косово проголосило незалежність від Сербії в 2008 році. Китай, Ізраїль, Іран, Іспанія, Греція і ряд інших країн відмовилися це визнати.

Сербія вважає Автономний край Косово і Метохія, як називається регіон в Конституції країни, частиною своєї території. Переговори між Белградом і Косовом припинилися в березні 2017 року.

Сербія висловила готовність ввести свої війська на територію Косово, якщо міжнародні сили не зможуть забезпечити безпеку сербському населенню в частково визнаної республіки.

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