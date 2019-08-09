Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Воюємо не з Росією!" Новообраний нардеп зробив скандальну заяву про Донбас

7.9т Читати матеріал російською

Україна воює на Донбасі не з Росією, а з громадянами України, яких росіяни забезпечують зброєю.

Про це заявив депутат Ради від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин в ефірі 112. Він додав, що якби противником України була Росія, останній потрібно було б оголосити війну. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця екрану)

Новини
"Л/ДНР" вдарили по ЗСУ на Донбасі

"Я багато разів читав звіти Генштабу, спілкувався з нашими військовими. Ні в кого немає підстав стверджувати, що ми на Донбасі воюємо з російською армією. Ми воюємо з такими ж нашими громадянами, навченими і очолюваними російськими офіцерами, за підтримки так званого військторгу, який поставляє озброєння", – заявив Волошин.

Він додав, що з 40 тисяч людей, які воюють сьогодні на Донбасі, переважна більшість є громадянами України.

"Я не заперечую, що на певних етапах російські військові підрозділи втручалися в конфлікт. Але сказати, що ми там безпосередньо воюємо з Росією неможливо", – підсумував Волошин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волошин заявив, що в питанні повернення Криму Україні, рішення немає.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Війна на Донбасі
Особа
Олег Волошин
Місце
Україна
Тег
Новини Донбасу
Поділитися у Facebook
11
Коментарі
160
76
Смішно
7
Цікаво
11
Сумно
105
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
кудря александр
кудря александр
По-сути, он прав. Важна лишь интерпретация. Мы там воюем, в основном, со своими "гражданами",из которых Россия сформировала армию, вооружила ее и снабдила командным составом. Это, как и сто лет назад - Богунский и Таращанский полки Щорса и Боженко сражались с армией УНР, а русня что-то там плела про "гражданскую войну на Украине". Методы кацев неизменны, как и их цели. Русский "Карфаген" должен быть разрушен!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
АЛЕШКА УБЕЙ СЕБЯ АП СТЕНУ.
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А петя насчитал там 700 российских танков))))))) чего с перепою не померещится
Показати коментар повністю
Відповісти
5
1
Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Романенко Роман, Лично ты сколько насчитал?
Показати коментар повністю
Відповісти
1
1
Романенко Роман
Романенко Роман
Захаров Дмитрий, приезжяй ко мне в Донецк сходим больше насчитаеш
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...