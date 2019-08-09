"Воюємо не з Росією!" Новообраний нардеп зробив скандальну заяву про Донбас

Україна воює на Донбасі не з Росією, а з громадянами України, яких росіяни забезпечують зброєю.

Про це заявив депутат Ради від "Опозиційною платформи – За життя" Олег Волошин в ефірі 112. Він додав, що якби противником України була Росія, останній потрібно було б оголосити війну. (Щоб подивитися відео проскрольте до кінця екрану)

"Я багато разів читав звіти Генштабу, спілкувався з нашими військовими. Ні в кого немає підстав стверджувати, що ми на Донбасі воюємо з російською армією. Ми воюємо з такими ж нашими громадянами, навченими і очолюваними російськими офіцерами, за підтримки так званого військторгу, який поставляє озброєння", – заявив Волошин.

Він додав, що з 40 тисяч людей, які воюють сьогодні на Донбасі, переважна більшість є громадянами України.

"Я не заперечую, що на певних етапах російські військові підрозділи втручалися в конфлікт. Але сказати, що ми там безпосередньо воюємо з Росією неможливо", – підсумував Волошин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Волошин заявив, що в питанні повернення Криму Україні, рішення немає.

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