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3 січня • оновлено в 03:09
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"Вова Яка Різниця": ветерана АТО обурила новорічна промова Зеленського

1.2т
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Ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін гостро розкритикував новорічне звернення президента Володимира Зеленського до українців.

"Я побачив, що "чувак" вийшов у светрику.... і сказав, що йому "яка різниця". Йому яка різниця, Захарченко чи Кульчицький... Вийшов Вова "Яка Різниця". Я його вже по-іншому і не називаю", – заявив Лапін в ефірі ObozTV.

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На думку колишнього командира роти в батальйоні "Айдар", привітання Зеленського могло сподобатися людям, які далекі від війни.

"Сидять, їдять олів'є в теплій квартирі. Дивляться телевізор. У них усе гаразд. Чому б їм і не сподобалося? Красива картинка, нестандартно. "Рвуть шаблони", як вони обіцяли", – пояснив він.

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Лапін припустив, що напруга в українському суспільстві може тільки посилитися.

"Вони (представники влади від "Слуги народу". – Ред.) почали розділяти громадян України за соціальними прошарками. І до чого це може призвести? Громадянське суспільство, у якого в голові державні цінності та національні інтереси, які території на свободу не проміняють – ось це громадянське суспільство буде чинити опір. І опір лише наростатиме", – попередив екснардеп.

Новорічне привітання Зеленського сприйняли по-різному

Новорічне привітання Зеленського сприйняли по-різному

Кадр із відеозверненням президента України

OBOZREVATEL пропонує познайомитися з повним текстом і відео новорічного привітання Володимира Зеленського. Його головний посил був у тому, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації і країни.

Варто зауважити, що українці сприйняли промову Зеленського неоднозначно: одні похвалили і підтримали президента, інших його звернення обурило.

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Автор
Наталія Глазова
Теми
Новини ObozTV Пряма трансляція Ефіри Oboz TV
Особи
Ігор Лапін Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новий Рік-2020 АТО Ветерани війни на Донбасі
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