"Вова Яка Різниця": ветерана АТО обурила новорічна промова Зеленського

Ветеран АТО, народний депутат VIII скликання Ігор Лапін гостро розкритикував новорічне звернення президента Володимира Зеленського до українців.

"Я побачив, що "чувак" вийшов у светрику.... і сказав, що йому "яка різниця". Йому яка різниця, Захарченко чи Кульчицький... Вийшов Вова "Яка Різниця". Я його вже по-іншому і не називаю", – заявив Лапін в ефірі ObozTV.

На думку колишнього командира роти в батальйоні "Айдар", привітання Зеленського могло сподобатися людям, які далекі від війни.

"Сидять, їдять олів'є в теплій квартирі. Дивляться телевізор. У них усе гаразд. Чому б їм і не сподобалося? Красива картинка, нестандартно. "Рвуть шаблони", як вони обіцяли", – пояснив він.

Лапін припустив, що напруга в українському суспільстві може тільки посилитися.

"Вони (представники влади від "Слуги народу". – Ред.) почали розділяти громадян України за соціальними прошарками. І до чого це може призвести? Громадянське суспільство, у якого в голові державні цінності та національні інтереси, які території на свободу не проміняють – ось це громадянське суспільство буде чинити опір. І опір лише наростатиме", – попередив екснардеп.

Новорічне привітання Зеленського сприйняли по-різному Кадр із відеозверненням президента України

OBOZREVATEL пропонує познайомитися з повним текстом і відео новорічного привітання Володимира Зеленського. Його головний посил був у тому, що всі українці різні, проте в цьому – сила нації і країни.

Варто зауважити, що українці сприйняли промову Зеленського неоднозначно: одні похвалили і підтримали президента, інших його звернення обурило.

Інформаційне шоу "Студія Обозреватель" дивіться щодня у будні о 10:00 на ObozTV.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!