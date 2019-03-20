"Вово, ти молодець!" Аваков пообіцяв Путіну-х*йлу бути ласкавим

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при особистій зустрічі міг би повторити в обличчя президенту Російської Федерації, що він х*йло.

Так глава МВС відповів на питання в інтерв'ю Дмитра Гордона. При цьому, він зізнався, що ніколи не бачив президента РФ і навіть не моделював можливу зустріч з ним.

"Цілком міг би. А раптом він прийде здаватися? І тоді я скажу йому: "Вово, ти молодець!" Нехай приходить здаватися, і ми будемо більш ласкаві", - сказав Аваков.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого Аваков публічно назвав Росію країною-агресором, а також вилаяв її президента Володимира Путіна.

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