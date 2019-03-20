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"Вово, ти молодець!" Аваков пообіцяв Путіну-х*йлу бути ласкавим

6.6тЧитати матеріал російською

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявив, що при особистій зустрічі міг би повторити в обличчя президенту Російської Федерації, що він х*йло.

Так глава МВС відповів на питання в інтерв'ю Дмитра Гордона. При цьому, він зізнався, що ніколи не бачив президента РФ і навіть не моделював можливу зустріч з ним.

"Цілком міг би. А раптом він прийде здаватися? І тоді я скажу йому: "Вово, ти молодець!" Нехай приходить здаватися, і ми будемо більш ласкаві", - сказав Аваков.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, 3 лютого Аваков публічно назвав Росію країною-агресором, а також вилаяв її президента Володимира Путіна.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Арсен АваковВолодимир ПутінДмитро Гордон
Місце
УкраїнаКиїв
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
Жалкие трусливые бандеры)))
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Багров Кирилл
Багров Кирилл
Собака лаяла на дядю фраера.
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Правильно Аваков говорит. Когда )(уйло сдаваться придет, можно ему ласково веревочку не мылом, а салом смазать. Чтоб скользила мягче. Шею )(уйла можно ласково шелковым шарфиком обернуть. Чтоб не дай Бог потертостей не осталось. Да и табуреточку из под ног )(уйла не выбивать грубо и внезапно, а потихонечку опускать, ласково и нежно. Можно даже специальный домкратик для этого подобрать
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