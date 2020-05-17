Возможно, половина жителей Украины весной прошлого года думала, что через год они будут жить в другой стране. Это должно было случится, как у фокусника в цирке, который снял шляпу и достал оттуда кролика. Однако цирк под названием "Выборы президента и Верховной Рады" уехал, а на его месте осталась поляна с пожухлой травой, по которой скачут кролики в поисках пищи.

Пенсионерам хотелось, чтобы их пенсия была, ну, хотя бы тысяч пять гривен, а трудящемуся люду снились зарплаты не меньше двадцати. Никуда ни эмигрировать, ни ехать на заработки не надо, а знай себе работай в своей стране и поднимай ее экономику. Откуда все это брать? Все оттуда же, откуда брали другие страны на Западе.

В Советском Союзе имел место популярный лозунг, украденный в Соединенных Штатах: "Кадры решают все". Кадры, которые наполнили коридоры новой власти, действительно стали решать, только не все, а для себя. Если кое-кто предположил, что с актерами, продюсерами, бухгалтерами, гримерами и охраной Квартала 95 можно решить мировые и внутригосударственные проблемы, то зададим ему вопрос – "где деньги, Зин?".

Кстати, о бюджете. Если опять же кое-кто считает, будто бюджет можно наполнить только за счет обкрадывания трудящихся масс, он глубоко заблуждается. Олигархов Украины, тесно связанных с олигархами России, не надо "раскулачивать". Достаточно ввести драконовские налоги как на капиталы, так и на роскошь. Более того, некоторые сферы экономики вполне могли быть национализированы и переданы во внешнее управление. Если вы ознакомитесь с историей той же Франции, то удивитесь – сколько раз там частные компании и целые сферы экономики национализировались, а потом опять приватизировались.

В Украине такая сфера есть и она самая чувствительная - энергетика. Менеджеров, способных наполнить бюджет Украины после национализации этой сферы, в мире более чем достаточно и причем не за "космические" зарплаты, а всего лишь за достойные. Теперь два слова о совести и честности топ чиновников Украины. Посмотрите на каких автомобилях ездит правительство и чиновники в странах Запада. Если в Америке губернатор штата купит себе Мерседес за сто тысяч долларов, то на следующий срок он уже не будет губернатором. В Германии топ-чиновники ездят на Фольксвагенах, во Франции на Рено, в Великобритании на Фордах. Покупку этих автомобилей оплачивает налогоплательщик, а не сам чиновник, как кое-кто думает.

Что еще упустил президент в свой первый год управления? Самое болезненное – война. Оказывается, "надо только прекратить стрелять" явно недостаточно. Если ты прекращаешь стрелять, то начинают стрелять в тебя. Это человеческая природа. Когда охотник приближается к зверю, тот рычит и показывает зубы. Тот, кто не рычит, а сидит, поджав хвост,- добыча охотника.

Это следовало знать перед тем, как начинать какие-то переговоры с хищником под названием Россия. С той "дорожной картой" и теми "переговорщиками", которые Украина имеет сегодня, война в Донбассе не прекратится еще пять лет. Надо искать другие пути и другие кадры.

Сегодня пандемия "помогает" президенту объяснить необъяснимые вещи. Теперь можно сказать: "А я че? Я ниче… я хотел как лучше, но эта "корона" меня подвела". Только и с короной накладок не меньше, хоть отбавляй. Поддерживать своих граждан и малый бизнес, как это делают в странах Западной Европы и Соединенных Штатах (где должен быть принят второй пакет поддержки каждому жителю в размере $ 1 500), Украине не под силу. Никакой МВФ на это денег не даст. Олигархи тоже. Как президент будет спасать страну и себя?, - остается загадкой.

Во время войны иногда все капиталы нуворишей обращали в доход государства. Идет ли сейчас война со стихией? В Америке считают – идет. В Украине, возможно, эту войну выдадут за мелкий конфликт между народом и природой.

Найдется ли факир, способный остановить скатывание экономики Украины в пропасть? Большой вопрос.

И пожелаем президенту удачи - не жать на газ при поворотах на скользкой дороге.

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