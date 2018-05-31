"Воскресіння" Аркадія Бабченка - другий шок для України

Спочатку "смерть", а потім "воскресіння" журналіста Аркадія Бабченка викликала неоднозначну реакцію в українському суспільстві. Дехто у захваті від спецоперації СБУ, для інших - це компрометація владою самої себе.СБУ і Генпрокуратура заявили про успішне інсценування смерті російського журналіста Аркадія Бабченка з метою викриття замовника замаху на його вбивство. Президент Петро Порошенко, який увечері середи, 30 березня, зустрівся з "воскреслим" журналістом, назвав подію "блискучою спецоперацію". Утім, решта українського суспільства і, передусім, журналістів неоднозначно сприйняла цю звістку.

Радість і захоплення діями СБУ

Колеги Бабченка з кримськотатарського телеканалу ATR, які спостерігали за прес-конференцією Служби безпеки України (СБУ) зі свого офісу, зустріли появу на екрані живого журналіста вигуками захоплення, полегшення і сльозами радості. Його близький друг, заступник гендиректора телеканалу Айдер Муждабаєв напередодні був убитий горем і давав багато коментарів ЗМІ стосовно Бабченка, але тепер попросив його більше не турбувати. "Він живий. Я абсолютно щасливий і абсолютно спустошений… Не дзвоніть мені. Нічого не буду коментувати і ні в який ефір не піду", - написав Муждабаєв на своїй сторінці в Facebook.

Натомість Олег Єльцов - журналіст, який відомий своїми розслідуваннями кримінальних схем, заявив, що аплодує СБУ і прокуратурі, які "все дуже красиво зробили". На його думку, це було стандартне інсценування спецслужб, а розповіді про труп були потрібні, щоб виконавець злочину отримав другий транш від замовника і це було задокументовано. "Організовані ворожими спецслужбами злочину зазвичай дуже важко розкривати, але не цього разу. Знімаю капелюха перед Бабченком, він просто герой і молодець!" - сказав Єльцов.

Спецоперація СБУ є доказом того, що Україна може успішно діяти в гібридних війнах, вважає екс-заступник секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Степан Гавриш. Він назвав це "стратегічною поразкою Росії" на тлі отруєння сім'ї Скрипалів у Великобританії. А син лідера Народного Руху України В'ячеслава Чорновола, вбитого 1999 року, екс-депутат Верховної Ради Тарас Чорновіл вважає, що українська спецслужба показала навіть кращу роботу, ніж британська. "Адже Британія повністю пропустила підготовку замаху на вбивство Скрипаля", - зазначив Чорновіл.

Влада компрометує сама себе

Дисонансом до цього прозвучали голоси скептиків. Київський політолог Віктор Небоженко вважає нормальною практикою спецслужб, коли вони обдурюють ворога. Але обдурення цілої країни і міжнародної громадськості експерт вважає неприпустимим. Він нагадав, що в Україні фактично розпочалася президентська кампанія-2019, тож тепер в разі замаху або вбивства перспективного кандидата в президенти вся Україна чекатиме роз'яснення генпрокурора або СБУ про те, чи це правда, чи знову імітація вбивства.

Тележурналіст Андрій Пальчевський назвав чудесне "воскресіння" Бабченка підривом авторитету української влади. "А який козир дали Росії! Якщо навіть СБУ дійсно має незаперечні докази причетності Росії до підготовки вбивства Бабаченко і ще 30 осіб, то вона дійсно скомпрометує Росію. Але це буде мізер у порівнянні з тим, як вони вже скомпрометували себе", - переконаний журналіст.

В українських соціальних мережах набули популярності не тільки ці думки, але й саркастичні меми на кшталт: "Бабченко воскрес - воістину воскрес!", або "Ловлю себе на думці: боюся, що новина про те, що #Бабченко ЖИВИЙ, раптом виявиться фейком". А редактор інтернет-ресурсу InformNapalm Роман Бурко порадив владі не зупинятися на досягнутому і йти далі: "Співробітники СБУ можуть заснувати нову релігію і стати апостолами", - написав Бурко в своєму мікроблозі Twitter.