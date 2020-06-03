Воровство во время пандемии: Зеленский замолчал тему о мародерке гуманитарки

Світлана Крюкова Політика 13:31, 3.06.2020 Оновлено: 13:32, 3.06.2020

Владимир Александрович, прошел месяц, как вы не дали ни одного ответа по теме воровства в период пандемии.

Вы перестали пиариться на гуманитарных грузах и "тысячах" завезённых призрачных тестах, и это - плюс. Но вы так и не ответили, что привезли на тех самолетах, куда развезли, и сколько на этом заработала ваша челядь, "продавая" обществу гуманитарку, которая стала мародёркой. И это - ваш большой минус.

Вы все чаще замалчиваете темы. А неотвеченные вопросы это как еда в детстве, помните? Вам папа рассказывал. Доедать нужно, иначе оно за тобой по ночам бегать будет.

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