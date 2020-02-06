"Вороги розганяють чутки!" Зеленський категорично висловився щодо розпуску Ради

Президент України Володимир Зеленський під час зустрічі із фракцією партії "Слуга народу" заявив, що ні про який розпуск Верховної Ради зараз мови бути не може.

Про це розповіло інформоване джерело OBOZREVATEL. Зазначається, що глава держави запевнив, що всі ці чутки "розганяють вороги".

Зеленський прийшов у Раду просити проголосувати за земельну реформу "День"

Таким чином, Зеленський спробував заспокоїти нардепів, які почали нервуватися після ухвалення рішення про скорочення кількості народних обранців з 450 до 300.

Він пояснив, що на даному етапі не бачить сенсу у розпуску парламенту, бо тоді "Слуга народу" позбудеться можливості сформувати монобільшість.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленський приїхав до Верховної Ради України вранці 6 лютого, де розглядатиметься законопроєкт про ринок землі. Він умовляв депутатів голосувати за земельну реформу.

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