Юлія Тимошенко та її партія вперше з 2016 року спромоглася проголосувати за державний бюджет на 2021 рік.

Зрозуміло ж, що це не жест доброї волі, а результат звичайних торгів між контролюючими Зеленського олігархами, самим Зеленським і Тимошенко.

Цілком ймовірно, що у відповідь на надані послуги Тимошенко влади і олігархи "проти" яких веде вона "запеклу боротьбу" її віддячать щедро, але буде абсолютно правильним, якщо на ймовірних дострокових виборах до парламенту цю партію завуальованих лакеїв Москви на чолі з Тимошенко виборці остаточно відправлять в небуття. Чому? Та тому, що Тимошенко проголосувала за:

– Витрати на діяльність Зеленського, які виросли на 357 млн грн, до 1 млрд 269 млн грн.

Витрати обслуговуючий Зеленського ДУС (державне управління справами), які виросли майже на 800 млн грн, 2,8 млрд грн. – державні дачі, яку він так і не передав дітям.

-Витрати на МВС, які намагаються збільшити на 2,9 млрд грн.

-Витрати на інші правоохоронні органи теж підвищені:

ДБР – з 1,4 млрд до 2,5 млрд,

ОГПУ – з 7,6 млрд до 9,5 млрд.

І найсумніше, за зменшення витрат на Міноборони – більш ніж на 508 млн грн.

Тобто, Тимошенко разом з Зеленський (його партією) проголосувала за збільшення фінансування репресивної машини і в той самий час зниження фінансування Міністерства оборони воюючої держави.

Вороги. Тимошенко, Медведчук, Зеленський – вороги народу і держави.

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