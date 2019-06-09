"Ворог був би у Києві та Львові!" Порошенко зробив гучну заяву про погрози для України

П'ятий президент України Петро Порошенко заявив на з'їзді партії "Європейська солідарність" 9 червня, що Росія могла вторгнутися до Київа та Львова, якби не європейський курс і сила волі українців.

Про це він сказав до того, як оголосив першу десятку учасників політичної сили, уточнивши, що партія йде на позачергові вибори до Верховної Ради 2019, щоб не допустити реваншу проросійських сил.

"Наша партія йде на вибори, щоб Україна продовжувала рух в напрямку членства в ЄС і НАТО, щоб не допустити російського реваншу, щоб захищати фундамент української державності", – заявив Порошенко.

Петро Порошенко на з'їзді партії скріншот

Він зазначив, що різні уламки партії втікача Віктора Януковича кучкуються, перевзуваються. Вони називаються "п'ята колона Росії".

"Вони вороже налаштовані до всього, що Україна досягла за всі роки. Вони тягнуть нас назад в Росію. Це вони вороже налаштовані до української армії, мови, церкви, енергонезалежності", – додав він.

Петро Порошенко скріншот

Порошенко нагадав, що Україна доклала багато зусиль, щоб тримати курс на вступ до ЄС і НАТО, але ніяк не відправитися в Росію.

"Всі говорили, що неможливо ратифікувати угоду про Асоціацію. Якби в 2014 році ми замість того, щоб почати будувати армію і захищати Україну, думали, як референдуми проводити, ворог був би або в Києві, або у Львові. Якби ми опускали руки, Угода про Асоціацію – головна умова Революції гідності, не була б ратифікована ЄС і досі", – підкреслив він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

П'ятий президент України Петро Порошенко очолив партію "Європейська солідарність" (перейменована партія "Блок Петра Порошенка "Солідарність") 31 травня.

Партія також істотно оновила склад центральної ради і президії. До керівних органів партії увійшли відомі громадські активісти, волонтери, ветерани АТО, журналісти, експерти. Зокрема, волонтер, голос львівського Євромайдану, доцент Львівського університету Софія Федина; ветеран АТО, боєць 95-ї окремої десантно-штурмової бригади аеромобільних військ Олександр Погребинський; перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко; тележурналіст Віталій Гайдукевич; засновник групи волонтерів "Крила Фенікса" Юрій Бірюков.

4 червня "Європейська солідарність" офіційно приєдналася до родини Європейської народної партії. ЄНП – це об'єднана загальноєвропейська політична партія, яка об'єднує національні християнсько-демократичні та консервативні партії. ЄНП є найбільшим загальноєвропейським партійним об'єднанням Європи і після останніх виборів до Європарламенту зберегла за собою більшість.

Порошенко заявив, що його партія "Європейська Солідарність" буде реалізовувати на практиці принцип рівності чоловіків і жінок.

Раніше в БПП обговорювали можливість висунення лідера політичної сили Петра Порошенка на пост прем'єр-міністра України.

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