ВООЗ: На даний час немає доказів впливу на здоров'я мікропластику у воді з пляшок

Всесвітня організація охорони здоров'я працюватиме над розробкою ґрунтовного дослідження впливу мікропластику на здоров'я людини.Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ознайомилася з опублікованим Orb Media (громадською журналістською мережею з центром у Вашингтоні) спільно з Deutsche Welle дослідженням щодо чистоти бутильованої води. Про це DW заявили у штаб-квартирі ВООЗ у Женеві.

"На даний час немає доказів впливу (мікропластику у бутильованій воді - Ред.) на здоров'я людини. Для адекватної оцінки ризиків необхідно встановити, що мікропластик присутній у воді в концентрації, яка б шкодила здоров'ю. Інформація про присутність (пластику - Ред.) у воді дуже обмежена, немає фактів щодо впливу на людський організм", - зазначив Тарік Ясаревич зі штаб-квартири організації в Женеві у четвер, 15 березня.

Як відомо, напередодні Orb Media опублікувала результати дослідження, яким встановлено різного ступенязабруднення частинками пластику води з пляшок у 93 відсотках проб. Досліджувались 250 одиниць продуктів одинадцяти виробників, які були придбані у 19-ти місцях, розташованих у дев'яти країнах.

Коментуючи публікацію науковців, у ВООЗ додали, що головною для організації є робота щодо відомих пов'язаних з водою ризиків. У ВООЗ пообіцяли переглянути виявлені факти для розроблення більш глибокого дослідження. "Пріоритетом ВООЗ залишається забезпечення доступу до чистої води двом мільярдам людей, які зараз використовують і п'ють забруднену воду", - резюмували у ВООЗ.