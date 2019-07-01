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"Вони звикли до неї!" Данилюк також виступив за російську мову на Донбасі

1.4тЧитати матеріал російською

Російська мова все-таки повинна превалювати на Донбасі, тому що її там сприймають.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Він упевнений, що її потрібно використовувати як інструмент в інформаційній боротьбі.

"Будь-яка інформаційна війна повинна вестися правильними інструментами. Якщо ми хочемо, щоб неконтрольована територія Донбасу отримувала інформацію в комфортному вигляді, превалювати там повинна все-таки російська мова. Тому що вони її сприймають, звикли до неї. Щоб отримувати довіру населення Донбасу потрібно говорити мовою, яку вони будуть чути. Повинен бути якісний контент, який би конкурував з тим, що зараз втюхує Росія. Такий, щоб люди захотіли його дивитися", – підкреслив він.

Новини
У команді Зеленського рознесли його ж ідею стосовно Донбасу

Олександр Данилюк

Олександр Данилюк

LIGA.net

За його словами, згідно з позицією президента Володимира Зеленського, Україні необхідно зайняти проактивну позицію в інформаційній війні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

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Особа
Олександр Данилюк
Місце
Україна
Тег
російська мова
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Билан Людмила
Билан Людмила
Пішли до сраки!
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Mihailova Kristina
Mihailova Kristina
Зашевелилось болото, заелозили, видно припекло совсем, коли аж русский язык русским людям соизволили разрешить, ну спасибо!!!
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Питон Каа
Питон Каа
Ишь ты какой хитрый, так у Украины и реинтеграция Донбасса получиться может. Ну-ну...
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