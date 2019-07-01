"Вони звикли до неї!" Данилюк також виступив за російську мову на Донбасі

Російська мова все-таки повинна превалювати на Донбасі, тому що її там сприймають.

Таку заяву зробив секретар РНБО Олександр Данилюк в інтерв'ю виданню "Лівий берег". Він упевнений, що її потрібно використовувати як інструмент в інформаційній боротьбі.

"Будь-яка інформаційна війна повинна вестися правильними інструментами. Якщо ми хочемо, щоб неконтрольована територія Донбасу отримувала інформацію в комфортному вигляді, превалювати там повинна все-таки російська мова. Тому що вони її сприймають, звикли до неї. Щоб отримувати довіру населення Донбасу потрібно говорити мовою, яку вони будуть чути. Повинен бути якісний контент, який би конкурував з тим, що зараз втюхує Росія. Такий, щоб люди захотіли його дивитися", – підкреслив він.

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Олександр Данилюк LIGA.net

За його словами, згідно з позицією президента Володимира Зеленського, Україні необхідно зайняти проактивну позицію в інформаційній війні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше керівник Офісу президента Андрій Богдан допустив можливість надання російській мові статусу офіційної на території Луганської та Донецької областей.

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