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"Вони загинули. Всі молодші за мене": Зеленський у Туреччині нагадав про війну з Росією

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Прес-конференція президентів України і Туреччини Володимира Зеленського та Реджепа Тайіпа Ердогана за підсумками їх зустрічі 7 серпня почалася з хвилини мовчання.

Вшанувати пам'ять чотирьох українських військових, загиблих 6 серпня на Донбасі в результаті обстрілу з боку проросійських бойовиків, запропонував український лідер, повідомила прес-служба Офісу президента (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Я думаю, що ви всі будете не проти. Вчора четверо наших хлопців, молодих людей – всі молодше мене, не повернулися живими... Вони загинули. Я думаю, було б справедливо, щоб ми зараз вшанували хвилиною мовчання наших загиблих", – сказав Зеленський.

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Він нагадав, що в зв'язку з цими подіями багато часу було приділено переговорам у Туреччині щодо війни на Донбасі та реалізації Мінських домовленостей.

Присутні в залі представники делегацій двох країн і журналісти відгукнулися на пропозицію Зеленського і вшанували пам'ять українських військових.

Прес-конференція Зеленського і Ердогана

Прес-конференція Зеленського і Ердогана

Скрін відео

"Спасибі вам. Я думаю, що це дуже важливо, щоб всі розуміли, що весь світ – і Туреччина, і будь-яка інша країна – пам'ятає про наших бійців. Це дуже важливо для їх батьків, для їх дітей", – сказав він.

Прес-конференція Зеленського і Ердогана

Прес-конференція Зеленського і Ердогана

Скрін відео

Зі свого боку президент Туреччини висловив співчуття у зв'язку з втратою. "Ми із сумом дізналися, що вчора, незважаючи на режим припинення вогню, загинули чотири українських військових. І я ще раз у присутності президента України висловлюю свої співчуття українському народу", – сказав він.

Відзначимо, зустріч політиків відбулася в столиці Турецької Республіки Анкарі. Там вони провели розширені переговори, а також поспілкувалися в форматі "віч-на-віч".

Нагадаємо:

Як писав OBOZREVATEL, виступаючи на публіці 7 серпня, Володимир Зеленський захрип і закашлявся. Пізніше він зізнався, що це через хворобу.

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Теми
Війна на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Володимир Зеленський Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина Анкара
Теги
Україна політика видео фотографии
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