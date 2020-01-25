"Вони виживають!" Сенцов закликав Україну брати приклад з Ізраїлю

Колишній український політв'язень Олег Сенцов закликав владу України брати приклад з Ізраїлю.

В інтерв'ю "Дзеркалу тижня" Сенцов заявив, що США і Європа "грають свою гру і вирішують свої завдання", тому Україні потрібно "навчитися робити своє, не звертаючи уваги ні на кого".

"Як це робить Ізраїль – країна, оточена вороже налаштованими державами, які кожен день вимагають її знищення. Росія не вимагає нашого знищення. Так, вона хоче нас підпорядкувати і повернути в орбіту свого впливу. Але не стерти з лиця землі. А Ізраїль хочуть знищити. Взагалі.

І там сім мільйонів людей, які живуть в колишній пустелі. Де вони побудували успішну державу, успішну армію, успішну розвідку, контррозвідку, систему безпеки. І вони справляються. Не одну війну вже виграли. І як і раніше залишаються економічно і політично розвиненою країною. Вони ведуть свою політику, не звертають уваги ні на кого. Вони – виживають. Для мене це приклад", – сказав Сенцов.

За його словами, "Ізраїль має свій стрижень, свою хребет і кулаки, яке навчилося захищатися". Сенцов додав, що з Україною ніхто і ніколи не буде розмовляти, поки вона не стане сильною в економічному і політичному плані.

Сенцов: Україна повинна брати приклад з Ізраїлю

Як писав OBOZREVATEL, недавно Сенцов виступив з промовою на економічному форумі в Давосі, де заговорив про Путіна і війну на Донбасі.

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