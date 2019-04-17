"Вони вибухнуть!" Скандальна екс-соратниця Януковича напророкувала розкол України

Скандальна екс-радниця президента-утікача України Віктора Януковича, Ганна Герман, заявила, що Україна нібито впевнено рухається до розколу і федералізації.

Ознакою цього, на її думку є, численні конфлікти між місцевою владою і президентом. Проросійську риторику вона озвучила в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачу сигнали і характерні ознаки майбутнього розколу України. Це означає, що в країні зріє федералізація. В Україні зріє той процес, який почався дуже давно. Я говорю про те, що сьогодні ми бачимо картину України як таку карту, складену з дуже різнокольорових пазлів", — висловилася Герман.

Вона додала, що в кожному регіоні України нібито є свої традиції, підвалини і навіть мова, на які зазіхає держава.

Ганна Герман Скріншот відео

"Люди звикли і хочуть жити так, як їм подобається. І якщо вони не можуть жити в унітарній державі, шанувати своїх героїв, святкувати свої свята, розмовляти рідною мовою, якщо у нас не буде влади, яка йтиме назустріч людям, яка поважатиме людей і їхні цінності моральні, то це означає, що Україна не зможе протистояти цій тенденції на сепаратність", — загрозливо підкреслила екс-радниця Януковича.

Крім того, скандальна політик навіть озвучила своє розуміння того, за яким сценарієм буде "розвалюватися" єдина Україна.

"Якщо Київ не розуміє регіонів, то ці процеси почнуться знизу, а весь народ ворогом народу не зробиш. У багатьох регіонах ці процеси нуртують. Може трапитися так, що в один момент вони вибухнуть. Адже якщо не випускають пару, ця пара зриває кришку котла", — сказала Герман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Раніше екс-соратниця Януковича висловила думку, що Україна нібито потребує диктаторської влади. В іншому випадку вже восени 2019 року країну чекає революція.

Також Герман вважає, що якщо новий президент України не налагодить її відносини з Росією, то країна приречена на загибель.

Вона виступила за відновлення відносин із Росією, заявивши, що Києву потрібно шукати компроміс із Москвою. За словами Герман, Росія нібито усвідомила, що зробила помилку, вирішивши "загострити конфлікт".

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