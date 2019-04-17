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"Вони вибухнуть!" Скандальна екс-соратниця Януковича напророкувала розкол України

7.6тЧитати матеріал російською

Скандальна екс-радниця президента-утікача України Віктора Януковича, Ганна Герман, заявила, що Україна нібито впевнено рухається до розколу і федералізації.

Ознакою цього, на її думку є, численні конфлікти між місцевою владою і президентом. Проросійську риторику вона озвучила в ефірі телеканалу NewsOne (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я бачу сигнали і характерні ознаки майбутнього розколу України. Це означає, що в країні зріє федералізація. В Україні зріє той процес, який почався дуже давно. Я говорю про те, що сьогодні ми бачимо картину України як таку карту, складену з дуже різнокольорових пазлів", — висловилася Герман.

Вона додала, що в кожному регіоні України нібито є свої традиції, підвалини і навіть мова, на які зазіхає держава.

Ганна Герман

Ганна Герман

Скріншот відео

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"Люди звикли і хочуть жити так, як їм подобається. І якщо вони не можуть жити в унітарній державі, шанувати своїх героїв, святкувати свої свята, розмовляти рідною мовою, якщо у нас не буде влади, яка йтиме назустріч людям, яка поважатиме людей і їхні цінності моральні, то це означає, що Україна не зможе протистояти цій тенденції на сепаратність", — загрозливо підкреслила екс-радниця Януковича.

Крім того, скандальна політик навіть озвучила своє розуміння того, за яким сценарієм буде "розвалюватися" єдина Україна.

"Якщо Київ не розуміє регіонів, то ці процеси почнуться знизу, а весь народ ворогом народу не зробиш. У багатьох регіонах ці процеси нуртують. Може трапитися так, що в один момент вони вибухнуть. Адже якщо не випускають пару, ця пара зриває кришку котла", — сказала Герман.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
російська пропаганда
Особа
Анна Герман
Місце
Україна
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Валевич Борис
Валевич Борис
Ума как у божьей коровки! скорее всего народ забьет палками эту старую крысу ...... и избегут федерализации и раскола. Иногда нужно принести в жертву какую нибудь обезьяну, чтобы сохранить целостность страны. Если бы она это понимала то сама бы повесилась!
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Пашкевич Олена
Пашкевич Олена
бабуся,вали вже у эрефію до свого янека,досить нести дурниці )
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Ferat Bey
Ferat Bey
Почему восток и запад, молодёжь и старшее поколение Украины должны разделиться из-за какого-то там еврея Зе? Может всё-таки им пора опомниться и не голосовать за еврея Зе? Почему-то в Израиле президентом не может быть не еврей. А в Украине еврей может быть президентом национального украинского государства. Легко! Да ещё и не просто еврей, а какой-то там мерзкий комик-еврей Зе из пошлого пророссийского "95 квартала". Зачем разделятся из-за какого-то там еврея Зе? Не лучше ли не голосовать за Зе, чем потом кусать себе локти что сами же выбрали себе в президенты жида Зе?
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Ferat Bey
Ferat Bey
Ferat Bey, КТО ЕСТ ОТ ЕВРЕЯ, ТОТ ПОГИБНЕТ.
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