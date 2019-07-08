"За Порошенка ми б це навіть не обговорювали": Парубій відреагував на телеміст з РФ

Голова Верховної Ради Андрій Парубій засудив спільний телемарафон "Надо поговорить", який запланували на 12 липня медведчуківський телеканал "NewsOne" разом з російськими пропагандистами.

Спікер назвав цей факт "відвертою провокацією антиукраїнських сил". Про це він заявив під час засідання погоджувальної ради.

"На шостому році від брутального вторгнення російських "зелених чоловічків", окупації Криму, захоплення територій Донбасу, коли щодня гинуть та зазнають поранень наші воїни, в полоні перебувають десятки військових та політв’язнів, а на окупованих територіях переслідують українців і кримських татар – продажні політики та їх прислужники-журналісти вирішили про щось "поговорити" з ворогами та вбивцями", – наголосив Андрій Парубій.

"Якби сьогодні був президентом Петро Порошенко, у нас би не було навіть такої дискусії. Питання про телеміст було б вирішено моментально через Раду національної безпеки й оборони. Ми очікуємо, що новобраний президент буде так само твердо і чітко відстоювати національні інтереси України, як відстоював Петро Порошенко. Я переконаний, що ми зможемо об’єднатися і не допустити цього антиукраїнського шабашу".

Голова Верховної Ради закликав СБУ відреагувати на брутальне порушення законів України, а Національну раду з питань телебачення та радіомовлення негайно провести засідання і розглянути питання, щодо позбавлення антиукраїнських ЗМІ ліцензій на мовлення.

Андрій Парубій

Також голова парламенту звернувся до президента України та секретаря РНБО із вимогою терміново зібрати засідання Радбезу і відреагувати на звернення Верховної Ради України щодо накладення санкцій на телеканали "112 Україна" і NewsOne від 4 жовтня 2018 року. "Вони вбили 13 тисяч українців, а тепер хочуть про це поговорити!", – підкреслив Андрій Парубій.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

телеканал NewsOne пояснив скандальну ідею провести 12 липня телеміст під назвою "Треба поговорити" із пропагандистським каналом "Россия 1".

Він апелює до телемостів Володимира Познера і Філа Донах'ю у 80-х роках, які "поклали початок спілкуванню між народами (СРСР і США)", і запевняє, що прямих переговорів із Росією нібито хоче 70% українців.

Пізніше телеканал NewsOne раптово скасував телеміст, який був запланований на 12 липня, і заявив про тиск.

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