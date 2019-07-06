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Вибори до Верховної Ради України 2019

/Політика

"Урвався терпець": Вакарчук розповів, як збирається змінити Україну після виборів

6.3тЧитати матеріал російською

Команда політичної партії "Голос" складається з нових професійних і чесних людей, які жодного разу не були у владі і йдуть в політику, щоб замінити так званих "професійних політиків".

Саме вони впродовж всієї української незалежності обіцяли розвиток, а насправді тільки гальмували його і грабували країну, сказав лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук на зустрічі з жителями Черкас 5 липня (щоб переглянути відео, проскрольте до кінця новини).

"Мені урвався терпець чекати, поки ті, хто називали себе професійними політиками, 28 років не виконували свої обіцянки і просто грабували нашу державу. Мені урвався терпець дивитися, як наша країна з їхньою "допомогою" ставала все біднішою і біднішою. Ми не готові більше чекати, тому самі йдемо в політику, щоб робити справжні, а не фейкові зміни", — заявив Вакарчук.

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

Телеканал 24

За його словами, в парламенті мають працювати представники не олігархів, а людей. Ті, хто здатен впроваджувати справжні зміни і протистояти будь-кому, хто чинитиме опір розвитку країни.

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"Ви спитаєте, що таке справжні зміни? Я відповім. Це коли закон — один для всіх. Це коли корупціонери і злодії сидітимуть в тюрмах. Це коли старі політики, які насправді обманювали нас стільки років, підуть на пенсію. Справжні зміни — це коли нарешті люди, які йдуть в політику, стануть думати про нас з вами, про звичайних людей", — підсумував Вакарчук.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Святослав Вакарчук відповів команді Зеленського потужним відео.

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Тема
Позачергові вибори у Верховну Раду 2019
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
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Закон Порядок
Закон Порядок
так сам этот скоморох для европэйцив (вагант) уже был в свынораде
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