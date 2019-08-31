Головна Новини
Мова Язык
Блоги Світ

/ Політика

"Вони тікають!" Зеленський вперше прокоментував скандал зі своїм кортежем у Києві

3.6т Читати матеріал російською

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість машин в його кортежі, відео з яким викликало бурхливу реакцію у мешканців країни, вдвічі меншп, ніж у інших лідерів.

Про це він сказав в приуроченому до 100 днів президентства інтерв'ю акторові Станіславу Бокланом, яке 31 серпня транслював телеканал "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми обіцяли нічого не перекривати і ми не перекриваємо. Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб усім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від восьми до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю, може, більше..." – сказав Зеленський.

За його словами, в кортежі зараз лише два-три авто.

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

Новини
"Все почнеться!" Зеленський сказав, коли "будемо саджати"

"Буває, попереду обов'язково машина поліції, і одна, буває, ззаду ховається. У мене завжди буває з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають", – додав президент.

Також він стверджує, що влада не хоче перекривати дороги для кортежу, проте іноді цього вимагають іноземні лідери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликав ажіотаж відео з кортежем президента України Володимира Зеленського, який 19 серпня разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху повертався з Бабиного Яру. Через автомобілів Зеленського перекрили рух для інших водіїв.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України, він відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Хоча в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Особи
Станіслав Боклан Володимир Зеленський
Місце
Україна Київ
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
33
14
Смішно
5
Цікаво
4
Сумно
5
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Ilchenko Tamara
Ilchenko Tamara
Брехло.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...