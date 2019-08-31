"Вони тікають!" Зеленський вперше прокоментував скандал зі своїм кортежем у Києві

Президент України Володимир Зеленський заявив, що кількість машин в його кортежі, відео з яким викликало бурхливу реакцію у мешканців країни, вдвічі меншп, ніж у інших лідерів.

Про це він сказав в приуроченому до 100 днів президентства інтерв'ю акторові Станіславу Бокланом, яке 31 серпня транслював телеканал "1+1" (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

"Ми обіцяли нічого не перекривати і ми не перекриваємо. Ми обіцяли, що не буде кортежу, і, щоб усім було відомо, кортежі завжди були, і у попередньої влади, від восьми до 12 машин. Вісім – це мінімум, 12 – це те, про що я знаю, може, більше..." – сказав Зеленський.

За його словами, в кортежі зараз лише два-три авто.

Володимир Зеленський

"Буває, попереду обов'язково машина поліції, і одна, буває, ззаду ховається. У мене завжди буває з цим багато прикольних моментів, як я виходжу, як вони тікають", – додав президент.

Також він стверджує, що влада не хоче перекривати дороги для кортежу, проте іноді цього вимагають іноземні лідери.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі викликав ажіотаж відео з кортежем президента України Володимира Зеленського, який 19 серпня разом з прем'єр-міністром Ізраїлю Біньяміном Нетаньяху повертався з Бабиного Яру. Через автомобілів Зеленського перекрили рух для інших водіїв.

Нагадаємо, що в серіалі "Слуга народу" президент Голобородько, якого зіграв Володимир Зеленський, їздить на роботу на велосипеді. Ще будучи кандидатом в президенти України, він відмовився від поїздок на велосипеді з міркувань безпеки.

Хоча в своїй передвиборчій програмі Зеленський обіцяв, що відмовиться від кортежів з охороною, щоб люди не страждали через перекриття доріг.

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