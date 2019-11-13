"Вони сильніші!" Коломойський раптово заговорив про дружбу України з Росією

Український олігарх Ігор Коломойський закликав припинити війну на Донбасі і відновити відносини між Україною і Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю The New York Times, зазначивши, що травми, нанесені українцям конфліктом на Сході, швидко підуть в минуле.

"Вони в будь-якому випадку сильніші, - заявив Коломойський, кажучи про війну з РФ. - Ми повинні поліпшити наші відносини".

Ігор Коломойський Укрінформ

"Люди хочуть миру, доброго життя, вони не хочуть воювати. А ви – Америка - змушуєте нас воювати і навіть не даєте нам грошей на це", - підкреслив олігарх.

Також олігарх вважає, що він є об'єктом FBI, яка почала розслідування фінансових злочинів проти нього.

Крім того, Коломойський заявив, то НАТО боїться російської армії. "Російські танки будуть розміщені біля Кракова і Варшави. Ваше НАТО буде мочити штани і купувати памперси", - сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше The New York Times написала про скандальний проект Коломойського в Карпатах, зокрема, про те, що на території гірського масиву Свидовець можуть побудувати мегакурорт.

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