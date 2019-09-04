"Вони просто гуляють": в Раді запропонували радикальні заходи по журналістах

У прес-службі Верховної Ради запропонували обмежити число журналістів, які можуть отримати акредитацію в парламент.

Така пропозиція прозвучала на першому засіданні Комітету ВР з свобда слова від глави прес-служби Ірини Кармелюк, передає 112.ua.

За її словами, слід створити Громадську раду, що буде складатися з представників "поважних і рейтингових ЗМІ". "Саме вони і повинні вирішувати, хто з колег може отримати акредитацію", - заявила Кармелюк.

Вона зазначила, що зараз акредитацію може отримати будь-хто, включаючи блогерів, громадських активістів та інших людей, далеких від журналістики.

"Вони отримують корочку і просто гуляють по кулуарах ВР, не висвітлюючи її діяльність. У той же час, поки через пункт пропуску проходять вони, в Раду не можуть потрапити реальні журналісти, яким треба працювати", - зазначила Кармелюк.

112 Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше народних депутатів зловили на особистих, часом інтимних листуваннях, через що політики стали всіляко уникати об'єктивів журналістів.

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