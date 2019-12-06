"Вони перейшли межу!" У МОЗ заявили про звільнення всього директорату

Керівниця директорату стратегічного планування та євроінтеграції Міністерства охорони здоров'я Ірина Литовченко планує звільнитися з відомства майже із усією своєю командою. Причиною стали неузгодження з вищим керівництвом.

Про масове звільнення вона повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, йдеться щонайменше про десятьох працівників.

"Вони перейшли межу, яку я для себе ставила. До кінця року я залишу міністерство разом із практично усією своєю командою. Причина – ціннісні і світоглядні розбіжності, які роблять неможливою подальшу роботу у МОЗ.

Литовченко заявила про звільнення всього директорату МОЗ

Як зауважила Литовченко, останньою краплею стали події 5 грудня, коли новопризначена держсекретарка МОЗ наказала системним адміністраторам сайту міністерства прибрати з нього абсолютно всі згадки про попередню політичну команду – новини, фото, відео.

Про це сповістили й у внутрішньому чаті працівників відомства, і доручення виконали. А вже увечері надійшло інше.

"Розмістити на Фейсбуці міністерства антифейкове повідомлення, нібито відбувся технічний збій і всі новини з сайту зникли випадково... Це відверта брехня, про яку знає все міністерство", – додала Литовченко.

А вже зранку наступного дня її "добили офіційним" повідомленням про технічні роботи на сайті, яке повісили із вчорашньою датою. За її словами, це не перша спроба підставити своїх підлеглих та прикрити черговий свій проступок "поганими державними службовцями".

Саме тому, зізнається Литовченко, вона й не збирається заходити у найскладнішу реформу країни з таким керівництвом, яке замість підтримки і побудови команди думає лише про власне крісло.

"Це було б прикрим самогубством. Працювати з тим, хто примушує тебе брехати країні – це приниження власної гідності та професійності", – додала чиновниця.

Вона наголосила, що останнім часом у МОЗ коїться постійний хаос. Паралельно ж відомство обростає все більшою кількістю "персонажів із неоднозначною репутацією".

Насамкінець зазначила, що керівництво МОЗ не змогло вигнати її команду силою, погрозами чи залякуваннями, але йому це вдалося "своєю тупістю і ницістю".

"Ми не можемо більше терпіти постійні приниження та неадекватність того, що тут відбувається… Шкода, що прем'єр-міністр, незважаючи на всі сигнали, продовжує вірити брехні щодо "продовження реформи". Сподіваюся, у нас іще буде можливість повернутися та втілити ті зміни, на які заслуговує народ України", – підсумувала Литовченко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, працівники Міністерства охорони здоров'я України, які були найняті колишньою главою відомства Уляною Супрун, звернулися до прем'єр-міністра Олексія Гончарука через їхнє відкрите цькування з боку нової команди.

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