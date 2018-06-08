"Вони однакові!" Політик розкрив таємний зв'язок між Путіним і Трампом

Психотипи президентів США і Росії однакові, тільки стоять на різних полюсах.

Таку думку в інтерв'ю "Сегодня" висловив російський опозиційний політик і екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов, аналізуючи політику Дональда Трампа і Володимира Путіна.

"Хоча американський президент дратує людей, яких я дуже поважаю, я бачу в ньому вельми оздоровлюючий шок для США, і плюс для України і світу в цілому. Можна сказати, що Трамп - "та сила, що вічно хоче зла і вічно чинить благо". На жаль, з Путіним не так - той, на відміну від Трампа, говорить дуже багато правильних слів, але діє по-іншому, і з іншою мотивацією", - пояснив він.

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За словами Пономарьова, стиль Трампа здається непередбачуваним, тому що суспільство не звикло бачити таке в виконанні політиків.

"Трамп поводиться як багато бізнесменів. Він торгується, адже іноді на базарі треба зробити вигляд, що ти йдеш, щоб за тобою побігли і сказали: "добре, добре!". Випадок з Кореєю на це схожий", - додав він.

Як повідомлявOBOZREVATEL, на 12 червня запланована зустріч президента США Дональда Трампа і глави КНДР.

Відзначимо, що Путін може зустрітися з Трампом під час візиту в столицю Австрії в липні.