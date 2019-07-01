"Вони гори звернуть!" Вакарчук назвав "єдиний спосіб" повернути Донбас і Крим

Україна зможе повернути окуповані території Донбасу тоді, коли люди, які там живуть, відчують турботу держави про них.

Про це заявив лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі ток-шоу "Свобода слова". "Єдиний спосіб повернути Донбас і Крим, це показати історії успіху на підконтрольних територіях", - сказав музикант.

"Наша позиція - давайте побудуємо справедливість на територіях, які ми контролюємо. Давайте покажемо всім, що держава починає піклуватися про людину. Я бачив очі цих людей. Вони якщо побачать, що країна починає про них думати, вони будуть готові гори звернути, щоб Україна перемогла в протистоянні з агресором. Нам треба поступово, крок за кроком гнути свою лінію", - заявив Вакарчук.

Святослав Вакарчук скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції, відзначивши, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

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