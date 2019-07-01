ГоловнаНовини
МоваЯзык
БлогиСвіт

/Політика

"Вони гори звернуть!" Вакарчук назвав "єдиний спосіб" повернути Донбас і Крим

1.6тЧитати матеріал російською

Україна зможе повернути окуповані території Донбасу тоді, коли люди, які там живуть, відчують турботу держави про них.

Про це заявив лідер групи "Океан Ельзи" і партії "Голос" Святослав Вакарчук в ефірі ток-шоу "Свобода слова". "Єдиний спосіб повернути Донбас і Крим, це показати історії успіху на підконтрольних територіях", - сказав музикант.

"Наша позиція - давайте побудуємо справедливість на територіях, які ми контролюємо. Давайте покажемо всім, що держава починає піклуватися про людину. Я бачив очі цих людей. Вони якщо побачать, що країна починає про них думати, вони будуть готові гори звернути, щоб Україна перемогла в протистоянні з агресором. Нам треба поступово, крок за кроком гнути свою лінію", - заявив Вакарчук.

Новини
"Щоб розбився": Вакарчук зробив несподівану заяву про взаємини із Зеленським

Святослав Вакарчук

Святослав Вакарчук

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Вакарчук зробив гучну заяву про політичні амбіції, відзначивши, що не має наміру обмежитися проходом до Верховної Ради.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram

Читайте всі новини по темі "Російсько-український конфлікт" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Російсько-український конфліктанексія КримуОперація Об'єднаних сил на ДонбасіВійна на Донбасі
Особа
Святослав Вакарчук
Місце
Україна
Тег
Партія Вакарчука "Голос"
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
2
3
Смішно
6
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Morjakov Alex
Morjakov Alex
Как это мудро,шаг за шагом))))А сколько смысла в этих словах)))
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
Андрущенко Владимир
Андрущенко Владимир
Ох и дурне воно..... Свидомизм -- тяжёлое заболевание....
Показати коментар повністю
Відповісти
0
1

Блоги / думки

ads pixel