"Вона зникла!" Клітіна зізналася у переписці з Джокером

Заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна прокоментувала переписку із пранкером "Джокером", який останнім часом жорстко розігрує політиків. Вона заявила, що це була маніпуляція проти неї, а смс узагалі зникли.

Про це Клітіна сказала під час власної пресконференції 22 листопада. За її словами, це продовження атаки на неї, яка почалася із чуток про те, що політикиня отримала свою посаду через ліжко.

"Це маніпуляція!... Так, я справді відповіла, але переписку було змінено, вона була не такою... А потім в мене зникла ця переписка", – заявила Клітіна.

Олександра Клітіна і "Джокер"

На думку політикині, смс зникли тому, що була вчинена хакерська атака. Також Клітіна додала, що не знає, хто ховається за образом "Джокера".

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