"Вона бреше!" Луценко висунув гучні звинувачення Йованович

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив колишнього посла США в Україні Марі Йованович у дачі неправдивих свідчень під присягою.
Про це він написав у коментарі до посту старшого наукового співробітника аналітичного центру "Атлантична рада" і співдиректора його програми "Україна в Європі" Адріана Каратницького в Facebook.
"Іронічно, що Марія Йованович сама бере участь в наклепницької кампанії героя Майдану і колишнього політв'язня Юрія Луценка", - йдеться в повідомленні Каратницького.
Юрій Луценко звинуватив Марі Йованович у брехні під присягою
Він підкреслив, що якщо Йованович має докази корупції з боку Луценка, вона повинна їх надати.
У свою чергу ексгенпрокурор прокоментував: "Вона бреше. І я можу це довести".
Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович 15 листопада, виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву і публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа. Також вона зазначила, що своїми зусиллями в боротьбі з корупцією нібито розлютила колишніх генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна.
Facebook \ Adrian Karatnycky
Як повідомляв OBOZREVATEL:
у травні 2019 року США прийняли рішення відкликати Марі Йованович з посади американського посла в Україні.
Нагадаємо, що Йованович потрапила в гучний скандал з генпрокурором України Юрієм Луценком. Так, він заявив про те, що посол США під час першої зустрічі нібито надала йому перелік осіб, які не підлягають переслідуванню.
Пізніше генпрокурор зізнався, що списку він не отримував, проте Йованович проявляла інтерес до справи Віталія Касько (ексзаступник Генерального прокурора).
Білий дім 25 вересня опублікував розшифровку скандальної розмови, яка пройшла між президентами США і України Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським, і привела до початку процедури імпічменту у американців.
11 жовтня в Конгресі Йованович заявила, що її прибрали з посади в результаті прямого тиску президента Дональда Трампа на Держдепартамент, і відхрестилася від звинувачень його адвоката Руді Джуліані.
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