"Вона бреше!" Луценко висунув гучні звинувачення Йованович

Колишній генпрокурор України Юрій Луценко звинуватив колишнього посла США в Україні Марі Йованович у дачі неправдивих свідчень під присягою.

Про це він написав у коментарі до посту старшого наукового співробітника аналітичного центру "Атлантична рада" і співдиректора його програми "Україна в Європі" Адріана Каратницького в Facebook.

"Іронічно, що Марія Йованович сама бере участь в наклепницької кампанії героя Майдану і колишнього політв'язня Юрія Луценка", - йдеться в повідомленні Каратницького.

Юрій Луценко звинуватив Марі Йованович у брехні під присягою

Він підкреслив, що якщо Йованович має докази корупції з боку Луценка, вона повинна їх надати.

У свою чергу ексгенпрокурор прокоментував: "Вона бреше. І я можу це довести".

Нагадаємо, колишній посол США в Україні Марі Йованович 15 листопада, виступила перед Конгресом, висловивши підтримку Києву і публічно заявивши про тиск президента Дональда Трампа. Також вона зазначила, що своїми зусиллями в боротьбі з корупцією нібито розлютила колишніх генеральних прокурорів України – Юрія Луценка та Віктора Шокіна.

Facebook \ Adrian Karatnycky

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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