Володимире Олександровичу, ви зобов'язані припинити беззаконня в Дніпрі!
Шановний Володимире Олександровичу, прошу розцінювати цей пост, як публічне звернення до Вас, як до Гаранта Конституції.
Вдивіться в обличчя цих людей – це опора Вашого режиму.
Так, так, саме Вашого режиму беззаконня і вседозволеності, яке коїться в Дніпропетровській області під час виборчої кампанії.
Ці обличчя – це обличчя Ваших політичних партнерів: Ігоря Коломойського та Олександра Петровського. Людей, яким ви віддали на відкуп франшизу своєї політичної партії "Слуга народу". Між іншим, партії влади.
Ці обличчя – це обличчя телеканалу, на якому Ви і ніхто інший, розповідали роками майбутнім виборцям, який Ви молодець і як зміните країну.
Сьогодні ці особи, Ваші особи, діють заодно. Лише з однією метою – зірвати виборчу компанію в Дніпрі й області, дискредитувати політичний процес, залякати Ваших опонентів, перетворити життя величезної європейської країни на фарс.
Адмінресурс, політично мотивовані кримінальні справи, залякування опонентів, мегатонни брехні в медіа.
Це все справа і Ваших рук, зокрема.
...
Якщо Ви Гарант Конституції, справжній, а не картонний, то ви зобов'язані припинити беззаконня.
Вам просто достатньо зняти трубку і подзвонити.
Своєму партнерові Коломойському.
І своєму Генеральному прокурору Венедиктовій і своєму другу Баканову.
І вони замість того, щоб бігати по меріях і комунальних підприємствах з автоматами, повинні просто забезпечити правопорядок і дотримання закону під час виборчої кампанії.
Ви принижуєте брехнею, кримінальними справами, погрозами і зеленкою з нашатирем не мене.
І навіть не себе.
Ви принижуєте людей.
Мільйонне місто, та й всю Україну.
...
Перестаньте ховатися і відмовчуватися.
Вам повинно бути соромно.