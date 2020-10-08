Шановний Володимире Олександровичу, прошу розцінювати цей пост, як публічне звернення до Вас, як до Гаранта Конституції.

Вдивіться в обличчя цих людей – це опора Вашого режиму.

Так, так, саме Вашого режиму беззаконня і вседозволеності, яке коїться в Дніпропетровській області під час виборчої кампанії.

Ці обличчя – це обличчя Ваших політичних партнерів: Ігоря Коломойського та Олександра Петровського. Людей, яким ви віддали на відкуп франшизу своєї політичної партії "Слуга народу". Між іншим, партії влади.

Ці обличчя – це обличчя телеканалу, на якому Ви і ніхто інший, розповідали роками майбутнім виборцям, який Ви молодець і як зміните країну.

Сьогодні ці особи, Ваші особи, діють заодно. Лише з однією метою – зірвати виборчу компанію в Дніпрі й області, дискредитувати політичний процес, залякати Ваших опонентів, перетворити життя величезної європейської країни на фарс.

Адмінресурс, політично мотивовані кримінальні справи, залякування опонентів, мегатонни брехні в медіа.

Це все справа і Ваших рук, зокрема.

...

Якщо Ви Гарант Конституції, справжній, а не картонний, то ви зобов'язані припинити беззаконня.

Вам просто достатньо зняти трубку і подзвонити.

Своєму партнерові Коломойському.

І своєму Генеральному прокурору Венедиктовій і своєму другу Баканову.

І вони замість того, щоб бігати по меріях і комунальних підприємствах з автоматами, повинні просто забезпечити правопорядок і дотримання закону під час виборчої кампанії.

Ви принижуєте брехнею, кримінальними справами, погрозами і зеленкою з нашатирем не мене.

І навіть не себе.

Ви принижуєте людей.

Мільйонне місто, та й всю Україну.

...

Перестаньте ховатися і відмовчуватися.

Вам повинно бути соромно.

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