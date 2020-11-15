Зеленський задумав нові звільнення? У "Слузі народу" сказали, де "полетять голови"

Глав кількох обласних державних адміністрацій планують звільнити, зокрема, питання вирішене щодо Одеської, Миколаївської та Чернігівської областей.

Про це в ефірі "Україна 24" повідомила народна депутатка з фракції "Слуга народу" Галина Янченко. Вона підтвердила, що в нардепів є претензії до цих чиновників.

Обговорення ведеться також щодо декількох інших областей.

"Більше того, протягом останнього місяця-двох уже були замінені і зняті зі своїх посад кілька губернаторів чи голів ОДА.

Є певна ймовірність, що цей процес не завершений. Йдеться, наприклад, про голів Одеської, Миколаївської, Чернігівської ОДА. Також обговорюється ще низка областей, але це, скажімо так, ще в робочому процесі можливі кадрові зміни", – сказала народна депутатка.

Янченко підтвердила, що щодо керівників Одеської, Миколаївської, Чернігівської областей питання вже вирішене.

"Щодо Чернігова відбулася заміна, щодо Миколаєва й Одеси поки зняті керівники. Щодо Миколаєва, здається, призначений, а щодо Одеси ще питання в роботі", – сказала вона.

Представник президента в КСУ Федір Веніславський також заявив, що кадрові зміни, які анонсувалися Володимиром Зеленським, найперше стосуються голів обласних державних адміністрацій.

"Я думаю, до багатьох губернаторів є питання і у фракції, і, я так розумію, у президента. Тому очікуємо – будуть дійсно певні кадрові зміни.

Давайте дочекаємося офіційної реакції тих суб'єктів, які мають право визначати, хто ефективно працює, а хто неефективно . Це президент насамперед і уряд", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у недавньому відеозверненні президент України Володимир Зеленський анонсував кадрові перестановки у владі, які можуть бути розглянуті Верховною Радою.