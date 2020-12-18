Зеленський розповів про успіхи України із зарплатами медиків і вакциною від COVID-19. Відео

Зарплати українських медиків згідно з ухваленим Держбюджетом-2021 піднімуть на 30%, але цього не досить, і наступного року зростання виплат триватиме.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у своєму відеоблозі на сторінці у Facebook 18 грудня (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

У цьому форматі президент розповідає про успіхи України. Як пояснив він, про "зраду" і так багато говорять.

Кадр із відеоблогу Зеленського

Глава країни назвав цей тиждень важким, але результативним. Зокрема, парламент ухвалив бюджет на 2021 рік і не засідав під час цього до ранку, зазначив український лідер.

Він також прокоментував закупівлю вакцин проти коронавірусу. Президент сказав, що Україна й далі провадить роботу над цим.

На першу партію країна чекає в кінці першого кварталу 2021 року, зазначив Зеленський.

"МОЗ уже розробив національний план вакцинації. Першими її отримають наші медики і військові, а також соціальні працівники, освітяни, люди, які старші за 60 років", – повідомив президент.

У план вакцинації також внесуть громадян з ОРДЛО. "Це наші люди, і ми робимо все, щоб вони це відчували", – додав глава держави.

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Більш детально про ухвалений на 2021 рік бюджет можна почитати в нашому матеріалі за посиланням.

Як писав OBOZREVATEL, прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в держбюджеті-2021 передбачено гроші на 300-відсоткові доплати лікарям, які працюють із хворими на коронавірус, а також на підвищення заробітних плат для медиків.